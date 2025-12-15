【ワークマンの新作】キターーー！ 週7で着倒したい♡「優秀アウター」

「この冬着るアウター、結局どれがいちばん使えるの……？」という人にチェックしてほしいのが、【ワークマン】の新作アウター！ 防風・撥水といった機能性はもちろん、軽くて動きやすくて、気温やシーンに合わせたアレンジを楽しめるなどの魅力がたっぷり。通勤や送り迎え、公園遊びからお出かけまで、気づけば毎日手に取ってしまいそうな優秀アウターを厳選してご紹介します。

お尻まであったか & 軽やかでデイリーに頼れるキルティングコート

【ワークマン】「レディース防風撥水ストレッチキルティングコート」\2,900（税込）

中わた入りで保温しつつ、防風仕様で冷たい風をブロックしてくれるキルティングコート。お尻まで隠れる丈感だから、体をふんわり包んでくれそう。高撥水加工が施されており、急な小雨程度ならさっと弾いてくれるのもうれしいポイントです。袖の内側にはリブが付いていて、手首から冷気が入るのもしっかりガード。毎日着たくなりそうな優秀アウターです。

袖を外して2WAYで活躍！ フード付きパフィーブルゾン

【ワークマン】「レディースデタッチャブルパフィーブルゾン」\3,900（税込）

中わた入りであたたかいこちらのフード付きブルゾンは、袖を取り外せばベストとしても使える2WAY仕様。“今日はジャケット”、“今日はベスト” と気温やコーデに合わせて着方を変えられるのも魅力です。前はダブルファスナーになっているので、下側を少し開けて抜け感を出す着こなしも◎ 高撥水タイプで急な天候の変化やアウトドアシーンにも頼りになるから、デイリーの活躍が期待できそう。

雨風に負けないロング丈♡ 頼れるフーディーアウター

【ワークマン】「レディース撥水パデッドロングフーディ」\2,900（税込）

ロング丈のパデッドフーディーは、防風仕様で冷たい風をガードしてくれる心強い一枚。表地には耐久撥水機能と汚れが落ちやすい工夫がされているから、天気があやしい日や公園、アウトドアシーンでも気兼ねなく羽織れそう。フロントはダブルファスナーで、下を少し開ければ足さばきも◎ 実用性重視の日でも、これさえあれば安心できるメインアウターになりそうです。

着方も持ち方も自由自在！ マルチウェイで使える撥水ジャケット

【ワークマン】「レディースデタッチャブルトレルジャケット」\3,500（税込）

耐久撥水機能付きで、アウトドアシーンはもちろん、雨が心配な日のお出かけにも頼れるジャケット。フード、袖、裾、ポケットが外せる仕様で、その日の気温やコーデに合わせて変化させられます。スナップボタン付きポケットはサコッシュとして単体使いもできる優れもの。マルチウェイデザインは、一着持っておくとフルシーズン心強い存在となるでしょう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki