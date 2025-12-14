有吉弘行、レギュラーラジオに復帰 体を点数で表現「現在42点ぐらい」
タレントの有吉弘行（51）が14日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜 後8：00）に出演した。
【写真】「すごいです！大河俳優ですね」“ちょんまげ”ショットとメイキングを公開した有吉弘行
先週7日は休演しており、有吉はこの日、自身のXで「本日ラジオ。復帰しまーす」と伝えていた。
番組冒頭では「ワークライフバランスですかね、ちょっとお休みをいただきましたけどもね、まあ当然の権利ということで」とさらり。
その後「完全体が、そうね、もう50（歳）すぎてますから、もっとも調子が良い時でも63点ぐらいですからね。現在42点ぐらいですよ、まだ。全快、63点にはほど遠い」と表現。「100点の体に戻ったとしたら、やんちゃしまくりたいですよね」とも語った。
【写真】「すごいです！大河俳優ですね」“ちょんまげ”ショットとメイキングを公開した有吉弘行
先週7日は休演しており、有吉はこの日、自身のXで「本日ラジオ。復帰しまーす」と伝えていた。
番組冒頭では「ワークライフバランスですかね、ちょっとお休みをいただきましたけどもね、まあ当然の権利ということで」とさらり。
その後「完全体が、そうね、もう50（歳）すぎてますから、もっとも調子が良い時でも63点ぐらいですからね。現在42点ぐらいですよ、まだ。全快、63点にはほど遠い」と表現。「100点の体に戻ったとしたら、やんちゃしまくりたいですよね」とも語った。