お笑いコンビ・よゐこの濱口優が2025年12月10日、公式YouTubeチャンネル「濱口優と秘密基地」に公開した動画で、久しぶりに海中に潜って魚を狙い「獲ったどー！」と雄たけびを上げた。

【写真】黄金伝説ファン感涙 濱口優7年ぶりの「獲ったどー！」

「【伝説復活】濱口優7年ぶりに海に潜って『獲ったどー！』を叫ぶ！【大物ゲットで興奮】」と題した動画で濱口は、静岡県沼津市にある岬「大瀬崎」を背景に、「久々に潜ります。『獲ったどー！』をします」と切り出した。

濱口といえば、テレビ朝日系バラエティ番組「いきなり!黄金伝説。」の人気企画「離島で0円生活」にて、海中で獲物を仕留めた際に発する「獲ったどー！」という決め台詞が有名だ。

とはいえ、この日海に来た目的は「獲る」ではなく「撮る」。というのも濱口は最近、街で偶然見かけて立ち寄った海洋生物を取り扱った写真展に感化され、自身も「海の生物の写真展を開きたい」と思うようになったという。そこで今回、番組制作会社のディレクターでありながら、趣味であるダイビングの様子を発信するYouTubeチャンネルを運営する田中紗理衣さん協力のもと、水中写真を撮影することになった。

濱口は「海絡みは久方やれてなかったので、元気で潜れるうちに潜りもやっておきたい」と意気込む。ウエットスーツを着用すれば、「いいね。懐かしい。キュッと引き締まります。身体が」と笑顔に。「『黄金伝説』の時は生物を見つけたら銛で突かなあかんかったんで、写真を撮るっていう『獲ったど』の意味が違いますから」と言い、銛ではなく水中カメラ片手に11月の海に潜水した。

海中で濱口は、魚を見つけては懸命にカメラのファインダー越しに追う。機敏な魚の動きに「なかなか撮られへん！難しい！」と悪戦苦闘。また「離島で0円生活」時代に何度も空腹を満たしてくれた「ウツボ」と再会した時には「うわぁ、ウツボや！懐かしい」と声を弾ませ、一心不乱にシャッターを切った。あまりに夢中になりすぎたため、何枚も写真を撮ってようやく思い出したかのように「撮ったどー！」と絶叫した。

撮影を終えて陸に上がると、濱口は「夢中になって『獲ったどー！』というの忘れてた（笑）」と苦笑い。11月の海で水温は低いのだが「全然寒くなかった。夢中になってたからかな」とアドレナリンが出ていたようで、「銛突きと一緒で最初はじっとしてる魚ばっか狙うね。なかなか回遊魚は撮れない」と、銛突きとの共通点を語っていた。

本動画に対し、コメント欄には「黄金伝説を思い出しますね」「個展楽しみにしてます」「あの伝説の獲ったどぉーー！を令和に見れるなんて」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）