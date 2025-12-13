¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤¯¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ò¸÷Ç®Èñ¡Ó¡ÒÊª²Á¹â¡Ó¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¡Ö¼ê¼è¤ê22Ëü±ß¡×38ºÐ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£¤µ¤é¤Ë10ºÐÌ¼¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥ï¥±
Êª²Á¹â¤È¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¤Ç¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Í¡¼¥Ð¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬11·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¡Ö¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¾®4¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÄ«ÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤â¡¢¼ê¼è¤ê17Ëü±ß¤Ë¸øÅª»Ù±ç¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÅß¤ÎÀ¸³èÈñ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æà¡¹¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤¬Êú¤¨¤ëµç¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬ÉÝ¤¤¡×Ì¼¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¾®4¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÄ«ÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î°Å¤¤Æ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤½¤¦Ï³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¤·¤Æ3Ç¯¡£Ì¼¤È2¿Í¡¢2DK¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà¡¹¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯·î¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Ìó17Ëü±ß¡£¤½¤³¤Ë»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤È»ùÆ¸¼êÅö¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤Ï22Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ÈÄÂ7Ëü5,000±ß¤È¸÷Ç®Èñ¡¢³ØÆ¸Èñ¡¢³Ø¹»¤Î½ôÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢»Ä¤ë¤ª¶â¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÜ°éÈñ¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²Æ¤è¤êÅß¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿©ºà¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£³Ø¹»¤âµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤Î¤Çµë¿©¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â²È·×¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤¬¡Èº£Ç¯¤â¥µ¥ó¥¿¤µ¤óÍè¤ë¤«¤Ê¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥×¥ê¥ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×
Æà¡¹¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤Ï¾¯¤·¤À¤±²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¸«¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÃÍÃÊ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ºà¤â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¥±¡¼¥¾®¤µ¤á¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤Îºî¤ë¥×¥ê¥ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ì¼¤Ï¤Þ¤À10ºÐ¡£¤¿¤À¡Ö¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤Ç¯º¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ä¹ë²Ú¤Ê¤´ÈÓ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Ì¼¤¬¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
Êª²Á¹â¤ÎÅß¡¢¤¸¤ï¤ê¤Èºï¤é¤ì¤ëÀ¸³è
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤È¤¯¤ËÅß¾ì¤Î²È·×¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆà¡¹¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¿©ºà¤ò¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¥ì¥¸¤Ç¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤È¤Ê¤ë¶â³Û¡£¸÷Ç®Èñ¤â¹â¤¯¤Æ¡¢ÃÈË¼¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤ÈÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ²á¤´¤¹Ìë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥°¥Ã¥É¥Í¡¼¥Ð¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼«ÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥°¥Ã¥É¤´¤Ï¤ó¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄã½êÆÀ¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²È·×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¡×¤È¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤Ï8³ä¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¨Àá¹Ô»ö¤Î¿©»ö¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¡ÖÃÈË¼¤ò²æËý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤âÂ¿¤¯¡¢Æà¡¹¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¿©ÎÁ¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¿Çã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï63.4¡ó¡¢¡ÖÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¿ÀÚ¤êÊø¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï54.3¡ó¡¢¡ÖÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÆ»¡¦ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¿¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï50.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î¿©»ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Öµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¤ªÀµ·î¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åù¡Ë¤ËºÝ¤·¤¿¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿©ºà¤¬¸Â¤é¤ì¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡ÖÌ¼¤È¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¤¿¤¤¡×
²È·×Åª¤Ë¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤âÆà¡¹¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÌ¼¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ëÄ¢¤È¥·¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÍ§Ã£¤È¤Î¸ò´¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢²Æ¤ËËå¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Ëå¤¬²Ä°¦¤¤¥·¡¼¥ë¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡È¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½àÈ÷¡É¤Ë¤µ¤¨µ¤¤ò¸¯¤¦ËèÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢Æà¡¹¤µ¤ó¤¬Á°¤ò¸þ¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤¬¡È¥Þ¥Þ¡¢¤ª¤·¤´¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¤è¤·¡¢¤¢¤È°ì¥ö·î´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤ªÀµ·î¤â¡¢¹ë²Ú¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æà¡¹¤µ¤ó¤¬´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤ò±Û¤»¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊë¤é¤¹Êì¤ÈÌ¼¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Öµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¹¤éÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¸½¼Â¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
