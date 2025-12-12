たっぷり入るのにおしゃれ！【ZARA】週5で使いたい♡「トートバッグ」

お仕事や習い事、子どもとの外出などにあると便利な大きめトートバッグ。ヘビロテしたくなりそうな、おしゃれなデザインを探すなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回ピックアップしたのは、荷物が多い日に頼れてこなれ感までまとえそうなトートバッグ。冬コーデと相性の良さそうなものを厳選しました。

ボリューミーなシルエットがかわいいトートバッグ

【ZARA】「キルト加工エフェクトトートバッグ」\7,990（税込）

ころんとしたフォルムとキルティング加工が特徴の、ブラックの大きめトートバッグ。ボリューミーでコーデのアクセントとしても映えそう。何かと荷物が多くなりがちなときに活躍が期待できます。内側にはジッパーポケットがあり、小物も迷子になりにくい。

ふわもこ素材とレザー調素材のコントラスト

【ZARA】「リバーシブルショッパー」\6,590（税込）

シーズンムードたっぷりなふわもこ素材がかわいい、大きめトートバッグ。裏面はレザー調素材になっており、リバーシブルで使用可能です。コーデや気分に合わせて雰囲気を変えられるお得感が魅力。ふわもこ素材を表にしたときの、ショルダーストラップとの素材のコントラストもおしゃれに見えるポイントです。取り外し可能なウォレット付きなのも嬉しい。

Writer：licca.M