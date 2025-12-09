セブン×ちいかわ冬コラボ！限定商品ラインアップ全紹介＆豪華キャンペーンが登場
セブン-イレブンは2025年12月2日から「ちいかわ」との冬コラボキャンペーンを開催中。作中の食べ物を再現した15品や、オリジナルグッズが当たる抽選、限定ケーキなど盛りだくさんの内容です。
ちいかわコラボなんて激アツ...！
●作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品
・ミートボールごはんおむすび
ちいかわたちが食べていたおにぎりを再現。ミートボール入りで食べ応え抜群です。
値段は181円。
・バターのせ焼きおにぎり
ちいかわが想像していたおにぎりを再現。醤油とバターの香ばしい味わいが楽しめます。
値段は170円。
沖縄県での販売はありません。
・ちいかわのハフハフすき焼き丼
ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージ。甘じょっぱい牛肉と野菜に温泉玉子をトッピングしています。
値段は753円。
・鬼辛カレー
ちいかわたちが全身真っ赤になって食べていたカレーを再現。牛肉の旨みとスパイスが効いた本格派です。
値段は691円です。
・しいたけ汁（けんちん風）
ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁を再現。けんちん風の具だくさんスープです。
値段は386円。
沖縄県での販売はありません。
・草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ
草むしりをがんばるちいかわをイメージしたサラダ。和風玉ねぎドレッシングでさっぱりと楽しめます。
値段は365円。
沖縄県での販売はありません。
・シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)
シーサーからもらった、さたぱんぴんの味を再現。ほっこりやさしい紫芋のおいしさが楽しめます。
値段は181円。
・あんまいダブルクリームコッペ
2種類のクリームがサンドされた、ふんわりおいしいコッペパン。ちいかわが食べるのを楽しみにしていたコッペパンをイメージしています。
値段は203円。
・チーズグラニュートースト
ちいかわとハチワレが食べたグラニュートーストに、チーズをトッピング。甘じょっぱい味が好きな人にはたまらないおいしさです。
値段は300円。
沖縄県での販売はありません。
・ちいかわのごまあんまん
ちいかわの表情が愛らしいごまあんまん。
値段は160円です。
近畿を除く全国で販売されます。
・ちいかわのつぶあんまん
つぶあんが入ったおやつにぴったりな味わい。
値段は140円。近畿限定で販売されます。
・ハチワレのカレーまん
ハチワレの表情がキュートなカレーまん。
値段は170円。
・うさぎのピザまん
とろーりチーズが入ったピザまん。
値段は170円。
中華まんは数量限定。敷紙もちいかわデザインで、ファンにはたまりません。
・いちごミルクスムージー
ラッコが飲んだいちごミルクをイメージしたスムージー。甘酸っぱさとまろやかさが絶妙です。
値段は400円。
スムージー取扱店舗のみの販売です。
・セブンカフェ ホットカフェラテR、ホットカフェラテL
定番のホットカフェラテもちいかわデザインに。
デザインは全3種類登場。
冬の装いのちいかわたちが、ひょっこり顔をのぞかせます。
値段はRサイズが220円。Lサイズが280円です。
セブンカフェラテ取扱店舗のみの展開です。
●購入で当たる！オリジナルグッズキャンペーン
対象商品を税込100円（軽減税率適用時は税抜90円）購入するごとに、シリアルナンバーが印字されたレシートが発行されます。
このシリアルを集めてキャンペーンサイトから応募すると、ちいかわオリジナルグッズやセブン限定のQUOカードPayが当たる抽選に参加可能。
その場で当選が分かり、何度でも応募できます。昨年大人気だったオリジナルセーターに加え、今年は中華まんクッション＆ブランケットも新登場しました。
実施期間は12月2日から12月18日。
応募受付期間は12月20日まで。
・ちいかわオリジナルセーター2025
応募に必要なシリアル数は5つ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類のデザインから選べます。
各デザイン100枚、合計300名に当たるフリーサイズのセーターで、クリスマスを意識したかわいらしいデザインが魅力です。
・ちいかわ中華まんクッション＆ブランケット
応募に必要なシリアル数は3つ。中華まんをモチーフにしたクッションとブランケットのセットです。
ふわふわの中華まんに包まれるような体験ができる、癒し系アイテムとなっています。当選人数は100人です。
・セブン‐イレブン限定QUOカードPay（1000円分）
応募に必要なシリアル数は1つ。セブン‐イレブンでのみ使用可能なQUOカードPay（1000円分）が抽選で1000人に当たります。
スマートフォンで簡単に使えるデジタルギフトで、気軽に応募できるのが魅力です。
●エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった！」
ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」から、ちいかわたちがゆきだるま姿で登場する「ゆきだるまになっちゃった！」が発売されます。
A賞からG賞、そしてラスト賞まで、全8等級・21種類の豪華ラインアップ。ちいかわファンにはたまらない、冬限定のかわいらしいアイテムがそろっています。
くじは全国のセブン-イレブン店舗で12月12日から展開予定。なくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。
（C）nagano