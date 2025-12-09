セブン×ちいかわ冬コラボ！限定商品ラインアップ全紹介＆豪華キャンペーンが登場

セブン-イレブンは2025年12月2日から「ちいかわ」との冬コラボキャンペーンを開催中。作中の食べ物を再現した15品や、オリジナルグッズが当たる抽選、限定ケーキなど盛りだくさんの内容です。

ちいかわコラボなんて激アツ...！

●作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品

・ミートボールごはんおむすび

ちいかわたちが食べていたおにぎりを再現。ミートボール入りで食べ応え抜群です。

値段は181円。

・バターのせ焼きおにぎり

ちいかわが想像していたおにぎりを再現。醤油とバターの香ばしい味わいが楽しめます。

値段は170円。

沖縄県での販売はありません。

・ちいかわのハフハフすき焼き丼

ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージ。甘じょっぱい牛肉と野菜に温泉玉子をトッピングしています。

値段は753円。

・鬼辛カレー

ちいかわたちが全身真っ赤になって食べていたカレーを再現。牛肉の旨みとスパイスが効いた本格派です。

値段は691円です。

・しいたけ汁（けんちん風）

ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁を再現。けんちん風の具だくさんスープです。

値段は386円。

沖縄県での販売はありません。

・草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ

草むしりをがんばるちいかわをイメージしたサラダ。和風玉ねぎドレッシングでさっぱりと楽しめます。

値段は365円。

沖縄県での販売はありません。

・シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)

シーサーからもらった、さたぱんぴんの味を再現。ほっこりやさしい紫芋のおいしさが楽しめます。

値段は181円。

・あんまいダブルクリームコッペ

2種類のクリームがサンドされた、ふんわりおいしいコッペパン。ちいかわが食べるのを楽しみにしていたコッペパンをイメージしています。

値段は203円。

・チーズグラニュートースト

ちいかわとハチワレが食べたグラニュートーストに、チーズをトッピング。甘じょっぱい味が好きな人にはたまらないおいしさです。

値段は300円。

沖縄県での販売はありません。

・ちいかわのごまあんまん

ちいかわの表情が愛らしいごまあんまん。

値段は160円です。

近畿を除く全国で販売されます。

・ちいかわのつぶあんまん

つぶあんが入ったおやつにぴったりな味わい。

値段は140円。近畿限定で販売されます。

・ハチワレのカレーまん

ハチワレの表情がキュートなカレーまん。

値段は170円。

・うさぎのピザまん

とろーりチーズが入ったピザまん。

値段は170円。

中華まんは数量限定。敷紙もちいかわデザインで、ファンにはたまりません。

・いちごミルクスムージー

ラッコが飲んだいちごミルクをイメージしたスムージー。甘酸っぱさとまろやかさが絶妙です。

値段は400円。

スムージー取扱店舗のみの販売です。

・セブンカフェ ホットカフェラテR、ホットカフェラテL

定番のホットカフェラテもちいかわデザインに。

デザインは全3種類登場。

冬の装いのちいかわたちが、ひょっこり顔をのぞかせます。

値段はRサイズが220円。Lサイズが280円です。

セブンカフェラテ取扱店舗のみの展開です。

●購入で当たる！オリジナルグッズキャンペーン

対象商品を税込100円（軽減税率適用時は税抜90円）購入するごとに、シリアルナンバーが印字されたレシートが発行されます。

このシリアルを集めてキャンペーンサイトから応募すると、ちいかわオリジナルグッズやセブン限定のQUOカードPayが当たる抽選に参加可能。

その場で当選が分かり、何度でも応募できます。昨年大人気だったオリジナルセーターに加え、今年は中華まんクッション＆ブランケットも新登場しました。

実施期間は12月2日から12月18日。

応募受付期間は12月20日まで。

・ちいかわオリジナルセーター2025

応募に必要なシリアル数は5つ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類のデザインから選べます。

各デザイン100枚、合計300名に当たるフリーサイズのセーターで、クリスマスを意識したかわいらしいデザインが魅力です。

・ちいかわ中華まんクッション＆ブランケット

応募に必要なシリアル数は3つ。中華まんをモチーフにしたクッションとブランケットのセットです。

ふわふわの中華まんに包まれるような体験ができる、癒し系アイテムとなっています。当選人数は100人です。

・セブン‐イレブン限定QUOカードPay（1000円分）

応募に必要なシリアル数は1つ。セブン‐イレブンでのみ使用可能なQUOカードPay（1000円分）が抽選で1000人に当たります。

スマートフォンで簡単に使えるデジタルギフトで、気軽に応募できるのが魅力です。

●エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった！」

ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」から、ちいかわたちがゆきだるま姿で登場する「ゆきだるまになっちゃった！」が発売されます。

A賞からG賞、そしてラスト賞まで、全8等級・21種類の豪華ラインアップ。ちいかわファンにはたまらない、冬限定のかわいらしいアイテムがそろっています。

くじは全国のセブン-イレブン店舗で12月12日から展開予定。なくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。

（C）nagano