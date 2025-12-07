小祝さくらが手首の手術後、初めて公の場に登場「たくさん集まっていただいてうれしい」
小祝さくらが7日、神奈川県横浜市のゴルフ5フラッグシップストア トレッサ横浜店で行われたイベントに参加した。契約ウェアブランド・ルコックスポルティフ ゴルフの催しで、左手首の手術後、初めて公の場に姿を見せた。
【写真】小祝さくらが振り袖に着替えました
会場には立ち見を含め約100人のファンが集まった。小祝はSNSを通じて手術成功とリハビリの状況を伝えていたが、約4カ月ぶりのファンとの対面に「たくさんの方に集まっていただいてありがたいです」と笑顔を見せた。7月「明治安田レディス」で今季初優勝（通算12勝）を挙げた翌週、「大東建託・いい部屋ネットレディス」第2ラウンドの前半を終えたところで、左手首の痛みを訴え棄権。途中棄権はプロ9年目にして初めてのことだった。その後、欠場が続いた9月8日、マネジメント会社を通じて『TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）』と診断されたことを発表。さらに「早期復帰のため手術を受ける決断をしました。大好きなゴルフを続けていくため、今は無理をせず治療に専念します」（一部抜粋）と、シーズン中の手術と残り試合の全欠場を公表した。現在の状態について、小祝は「最初はギプス生活で安静にしていました。今はリハビリをしながら、最近は練習も少しずつ始めています」と説明。「パターは全然痛くないんですけど、ショットはまだ怖さがあるので、小さい振り幅から。初心者に戻ったような感覚です」と、慎重に復帰へ向かっている様子を語った。トーナメント特別保障制度の適用により、来季もシード選手として復帰できる。スケジュールはまだ発表されていないが、例年通りであれば、3月上旬の「ダイキンオーキッドレディス」が開幕戦。「出る気満々で調整しています。練習を始めたばかりで、傷口の状態を見ながらですが」と意欲的。「まずはケガを治して、ダイキンから復帰して、そこから複数回優勝を目指して頑張ります」と目標を語った。来季、小祝の元気な姿を再びツアーで見られそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくら プロフィール＆成績
小祝さくらが今季絶望 シーズン中に左手首手術へ「大好きなゴルフを続けていくため」
賞金女王やプロ野球三冠王も経験 小祝さくらが手術を受ける原因になった『TFCC損傷』とは？
国内女子ファイナルQT 最終結果
渋野日向子ら出場 米女子最終予選のリーダーボード
【写真】小祝さくらが振り袖に着替えました
会場には立ち見を含め約100人のファンが集まった。小祝はSNSを通じて手術成功とリハビリの状況を伝えていたが、約4カ月ぶりのファンとの対面に「たくさんの方に集まっていただいてありがたいです」と笑顔を見せた。7月「明治安田レディス」で今季初優勝（通算12勝）を挙げた翌週、「大東建託・いい部屋ネットレディス」第2ラウンドの前半を終えたところで、左手首の痛みを訴え棄権。途中棄権はプロ9年目にして初めてのことだった。その後、欠場が続いた9月8日、マネジメント会社を通じて『TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）』と診断されたことを発表。さらに「早期復帰のため手術を受ける決断をしました。大好きなゴルフを続けていくため、今は無理をせず治療に専念します」（一部抜粋）と、シーズン中の手術と残り試合の全欠場を公表した。現在の状態について、小祝は「最初はギプス生活で安静にしていました。今はリハビリをしながら、最近は練習も少しずつ始めています」と説明。「パターは全然痛くないんですけど、ショットはまだ怖さがあるので、小さい振り幅から。初心者に戻ったような感覚です」と、慎重に復帰へ向かっている様子を語った。トーナメント特別保障制度の適用により、来季もシード選手として復帰できる。スケジュールはまだ発表されていないが、例年通りであれば、3月上旬の「ダイキンオーキッドレディス」が開幕戦。「出る気満々で調整しています。練習を始めたばかりで、傷口の状態を見ながらですが」と意欲的。「まずはケガを治して、ダイキンから復帰して、そこから複数回優勝を目指して頑張ります」と目標を語った。来季、小祝の元気な姿を再びツアーで見られそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくら プロフィール＆成績
小祝さくらが今季絶望 シーズン中に左手首手術へ「大好きなゴルフを続けていくため」
賞金女王やプロ野球三冠王も経験 小祝さくらが手術を受ける原因になった『TFCC損傷』とは？
国内女子ファイナルQT 最終結果
渋野日向子ら出場 米女子最終予選のリーダーボード