「鵠沼海岸」はなんて読む？「鵠」に苦戦する人多数！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鵠沼海岸」はなんて読む？
「鵠沼海岸」という漢字を見たことはありますか？
神奈川県にある駅名で、答えは8文字です。
いったい、「鵠沼海岸」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「くげぬまかいがん」でした。
鵠沼海岸駅は、神奈川県藤沢市に位置している駅です。
「鵠」という漢字に苦戦した方も多かったのではないでしょうか？
鵠は、くぐい（カモ科の水鳥）、ひろい、おおきいなどの意味を持つ漢字で、読み方には「コク、コウ、くぐい、しろ（い）、まと」などが挙げられますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
