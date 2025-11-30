「鵠沼海岸」はなんて読む？「鵠」に苦戦する人多数！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鵠沼海岸」はなんて読む？

「鵠沼海岸」という漢字を見たことはありますか？ 神奈川県にある駅名で、答えは8文字です。 いったい、「鵠沼海岸」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「くげぬまかいがん」でした。 鵠沼海岸駅は、神奈川県藤沢市に位置している駅です。 「鵠」という漢字に苦戦した方も多かったのではないでしょうか？ 鵠は、くぐい（カモ科の水鳥）、ひろい、おおきいなどの意味を持つ漢字で、読み方には「コク、コウ、くぐい、しろ（い）、まと」などが挙げられますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『小田急電鉄』

・『漢字辞典オンライン』

ライター Ray WEB編集部