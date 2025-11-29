「聴く音楽を変えてみて」人気占い師がやっている「運気を操る方法」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





「音」で運気を操る方法

間もなく師走へと突入ですね。何かと慌ただしくなるこの時期、心を落ち着かせるために音楽を聞くという人も多いのではないでしょうか？ 実は風水の世界でも「音は運気アップにひと役買ってくれます」とぷりあでぃすさんは言います。今回は音と開運の関係についてのお話。







「気分が乗る音」は運気も上げる

風水の世界で、音はその空間の停滞した気を動かしたり、邪気を払ったりすると考えられています。音といってもさまざまありますが、まずは聞いたときに自分が心地よかったり、「この音色、好きだな」と気に入ったりしたものが、今のあなたには一番おすすめの音と言えるでしょう。







「自然の環境音」で空間ごとリラックス

身も心も安定させたいという人は、川のせせらぎや海の波の音、雨の音など、自然の環境音を聞くのがおすすめです。できれば自然の中に行って、耳を澄ますのが一番ですが、そういった音を収録した音源をのんびりお部屋で聞くことも問題ありません。心が穏やかになり、リラックス効果が期待できるでしょう。







トゲのある気持ちを落ち着けるなら「オルゴール」

仕事や人間関係でストレスが溜まり、気分がピリついているときには、オルゴールの音色を聞くのもいいでしょう。ゆったりとメロディを奏でるオルゴールは癒し効果に加え、空間を浄化するエネルギーも持っています。





（空間まるごとパワースポットに）

