¾åÌî¡¦¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ªÀ¸Ì¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤ËÇ÷¤ë
ÃÏµå¤ÇÀ¸Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤éÌó40²¯Ç¯¡¢ÀäÌÇ¤È¿Ê²½¡¦ÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸Ì¿¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤Ë¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿5²ó¤Î¡ÖÂçÎÌÀäÌÇ¡×(ÄÌ¾Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×)¤«¤éÇ÷¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡½À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç2025Ç¯11·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î23Æü(½Ë)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¸Í÷²ñÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ªÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÅÀ¸Êª¤¿¤Á¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÈï¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡×¤¿¤Á¤ò¸«¤ë
ÆÃÊÌÅ¸¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²áµî¤«¤é½ç¤ËÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢²½ÀÐ¤ä´äÀÐ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¡¢À¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â¸¤ò¤«¤±¤¿¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ê¤¾¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÃÏµå³°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤ä¡¢²Ð»³¤Ê¤É¤ÎÃÏµåÆâÉô¤Î³èÆ°¡¢»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸Ì¿³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ÈÂ¿ÍÍ¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ï¤Î¸ÅÀ¸Êª¤ä²Ð»³¡¢¸Åµ¤¸õ¡¦¸Å³¤ÍÎ¤Ê¤É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¸¦µæ¼Ô10Ì¾¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤ä¡¢´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿À¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¤Ë¶á¤Å¤¯ÆâÍÆ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆÃÊÌÅ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÎÌÀäÌÇ5²ó¤Î¤¦¤Á¤¤¤¯¤Ä¤«¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂÃÏÄ´ºº¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢²áµî¤Î²Ð»³³èÆ°¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ê¤É¡¢ËÜË®½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëÉ¸ËÜ¤ä¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²½ÀÐ¤È°ì½ï¤Ë5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ËÇ÷¤ë¡ª¸«¤É¤³¤í¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð
ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤ëºÇ½é¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Î¸ÅÀ¸Âå¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µª°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢ÇúÈ¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸Ì¿¤ÎµÞ·ã¤Ê¿Ê²½¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢À¸Ì¿¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µª°ÊÁ°¤Î²½ÀÐ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µÓ¤ä¿¨³Ð¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿»°ÍÕÃî¤Î²½ÀÐ¤ä¡¢¥¢¥Î¥Þ¥í¥«¥ê¥¹¤ä¥¨¡¼¥®¥í¥«¥·¥¹¤Ê¤É¤Î¥é¥Ç¥£¥ª¥É¥ó¥¿Îà¤Î²½ÀÐ¤äºÆ¸½ÌÏ·¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Ï¡¢Ìó4²¯4400ËüÇ¯Á°¤Î¸ÅÀ¸Âå¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µª¤È¸ÅÀ¸Âå¥·¥ë¥ëµª¤Î¶³¦¤ÇÈ¯À¸¡£²Ð»³³èÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¨Îä²½¤È³¤ÌÌ¤ÎÄã²¼¡¢¤½¤Î¸å¤Î²¹ÃÈ²½¤È¤¤¤Ã¤¿µÞ·ã¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢³¤°è¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬¤ª¤è¤Ó¡¢³¤°è¤ÎÀ¸Êª¤Î86%¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÎÌÀäÌÇ½ªÈ×¤Î²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥´¤Ê¤É¤ÎÀ¸Êª¾Ì¤Î²óÉü¤ÏÁá¤¯¡¢ÂçÎÌÀäÌÇ¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿À¸Ì¿¤Ï¹ÓÇÈ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇºÆ¤Ó¿Ê²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÂçÎÌÀäÌÇ¸å¤Î¥·¥ë¥ëµª¤ÇÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¸Êª¤Î1¤Ä¤¬¥¦¥ß¥µ¥½¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÁ´Ä¹2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¦¥ß¥µ¥½¥ê¤Î¼ÂÊªÂç¥ì¥×¥ê¥«¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤À¡£
Âè2¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Ï¡¢¥Ç¥Ü¥óµª¸åÈ¾¤ÎÌó3²¯8000ËüÇ¯Á°¡ÁÌó3²¯6000ËüÇ¯Á°¤ËÊ£¿ô²óÂ³¤±¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÀäÌÇ¤À¡£²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¸õ¤¬´¨Îä²½¤·¡¢³¤¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¯¥ë¥ª¥¹¥Æ¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÎÈÄÈéÎà(¤¢¤´¤Î¤¢¤ëµðÂçµû¤Î°ì¼ï)¤äÂ¿¤¯¤Î»°ÍÕÃî¤¬ÀäÌÇ¤·¡¢Î¦¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê¿¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸ÂÖ·Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿¢Êª¤Î¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÎÌ¤Ëºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿»ÀÁÇ¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÎ¦¾åÀ¸Êª¤ÎÃÂÀ¸¤òÂ¥¤·¤¿¡£¥È¥ó¥Ü¤Ë¶á¤¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ª¥È¥ó¥ÜÎà¤Ï¡¢±©¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤¬60¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¥ä¥¹¥Ç¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢ÂÎÄ¹¤¬2¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¢¡¼¥¹¥í¥×¥ì¥¦¥é¤ÎºÆ¸½ÌÏ·¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Ï¡¢Ìó2²¯5200ËüÇ¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÀäÌÇ¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÃÏµå»Ë¾åºÇÂç¤Ç¡¢³¤ÍÎÀ¸Êª¤Î¼ï¤Î80¡Á86%¡¢Î¦¾åÀ¸Êª¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼ï¤Î97%¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿·àÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏ¼ÁÇ¯Âå¤Ï¸ÅÀ¸ÂåºÇ¸å¤Î¥Ú¥ë¥àµª¤«¤éÃæÀ¸Âå¤Î»°¾öµª¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÎÌÀäÌÇ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð»³³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
³¤¡¦Î¦Î¾Êý¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¸Êª¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢¶²Îµ¤äµûÎµ¡¢»ä¤¿¤ÁÓ®ÆýÎà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃç´Ö¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌÀäÌÇÁ°¤ËÃÏ¾å¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã±µÝÎà¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÂçÎÌÀäÌÇ¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀäÌÇ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¼ï¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÓ®ÆýÎà¤ÎÁÄÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥á¥È¥í¥É¥ó¤ÎÁ´¿È¹ü³Ê(¥ì¥×¥ê¥«)¤â¡¢à¨ÃîÎà¤ä¶²Îµ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÓ®ÆýÎà¤Î±ó¤¤ÁÄÀè¤Î»Ñ¤À¡£
¶²Îµ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè4¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Ï¡¢Ìó2²¯100ËüÇ¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤òºî¤Ã¤¿Ä¶ÂçÎ¦¥Ñ¥ó¥²¥¢¤ÎÊ¬Îö¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦²Ð»³³èÆ°¡£¤³¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ï¡Èà¨ÃîÎà¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¡¢¶²Îµ¤¬¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¼ÁÇ¯Âå¤ÏÃæÀ¸Âå»°¾öµª¤«¤éÃæÀ¸Âå¥¸¥å¥éµª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Âç¤¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¶²Îµ¤¿¤Á¤¬»þÂå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÅ¸¼¨¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢¥ì¥É¥ó¥À¥µ¥¦¥ë¥¹¤È¥¯¥ê¥ª¥í¥Õ¥©¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÁ´¿È¹ü³Ê¡£¥ì¥É¥ó¥À¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¡¢Âç·¿¤ÎÆù¿©Àà¨ÃîÎà¤Ç»°¾öµªËö¤ÎÌó2²¯500ËüÇ¯Á°¤ËËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥ª¥í¥Õ¥©¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¡¢Æî¶ËÂçÎ¦¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥éµªÁ°´ü¤Î¶²Îµ¤Ç¡¢Æ¬¤Î¥È¥µ¥«¾õ¤ÎÆÍµ¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¶²Îµ¤ÎÂÀ×¤Î²½ÀÐ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÂçÎÌÀäÌÇ¸å¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤Âç·¿¤ÎÎ¦¾åÆ°Êª¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÎ©¾ì¤òÃÛ¤¡¢ÈË±É¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿¶²Îµ¤¬ïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¦¾å¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×ºÇ¸å¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Ï¡¢ÃæÀ¸ÂåÇò°¡µª¤È¿·À¸Âå¸ÅÂè»°µª¤Î¶³¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÌó6600ËüÇ¯Á°¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ»öÊÑ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó10¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤À¤Ã¤¿¡£¶²Îµ¤Ê¤ÉÃæÀ¸Âå·¿À¸Êª¤¬ÀäÌÇ¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÁÄÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿Ó®ÆýÎà¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£±Ô¤¤»õ¤ÇÆ°Êª¤òÊá¿©¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿µû¤Î¥·¥Õ¥¡¥¯¥Æ¥£¥Ì¥¹¤ä¡¢ÃæÀ¸Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸ÅÀ¸Êª¡¦¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¡¢¶²Îµ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤ä¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌÀäÌÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¼ï¤ÎÉ¸ËÜ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤âÈ´·²¤À¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ð¨ÀÐ¤Ï¡¢ËÌÊÆÆîÉô¤Î¥æ¥«¥¿¥óÈ¾Åç¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÏËÌÊÆÀ¾Éô¤Î²½ÀÐ¤Ç¾Ü¤·¤¯¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥ó¥Ð¡¼¼«Á³²Ê³ØÇîÊª´Û¤«¤éµ®½Å¤ÊÉ¸ËÜ¤¬Â¿¿ôÍèÆü¤·¤¿¡£ÂçÎÌÀäÌÇ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸ÂÖ·Ï¤¬²óÉü¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÃÏ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤ÎÎò»Ë¤ò²½ÀÐ¤ÎÊÑ²½¤ÇÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤ò·Ð¤¿¸å¤â¡¢¿Ê²½¤ä¾®µ¬ÌÏ¤ÊÀäÌÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸½Âå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¸Ì¿¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ó®ÆýÎà¤Î¥¦¥Þ²Ê¤Ç¤Ï¡¢À¸Â©´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËµÓ¤Î·Á¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ³Ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼ï¤ÎÊÑ²½¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Û¥¿¥Æ¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¡¢ÃÏÁØÃæ¤Ë²½ÀÐ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸ÅÍè¤ÎÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤â²½ÀÐ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥é¡¼¥À¥¤¥«¥¤¥®¥å¥¦¤Î¼ÂÊª²½ÀÐ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀ¤³¦½é¸ø³«¡£2006Ç¯¤ËÂ¿ËàÀî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¡¢4¥«·î¤â¤«¤±¤ÆÁ´¿È¹ü³Ê¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÉ¸ËÜ¤À¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡¦Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¼«Á³¤ÎÁÔÂç¤µ
³«²ñÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÁÄÊì¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÀ¶È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾ì½ê¡×¤È¼«Á³¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÂçÎÌÀäÌÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏµåÁ´ÂÎ¤ò¡ØÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ù¤ÈÂª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÏµå¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ²½¤¬ÃÏµå¾å¤ËÀ¸¤¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿±¿¤â¡¢¤½¤ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÆÃÊÌÅ¸¤ÎÅ¸¼¨¤«¤é´¶¤¸¤¿¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢NHK¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈºÇ¸å¤Î³Ú±à¡Ù¤Ë¤ÆÀ¤³¦¤ò½ä¤ê¡¢ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¿Ê²½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿27ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿Ê¸¾Ï¤¬¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÎÂè2²ñ¾ì¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡»³²í¼£¤µ¤Ï¡¢ÌÜ¤Ç¡¢²»¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ÷¤¤¤Ç¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²áµî¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸½Âå¤ÎÀäÌÇ¤È¿Ê²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂè1²ñ¾ì¤ÈÂè2²ñ¾ì¤Î´Ö¤ÎÄÌÏ©¤Ë¤Ï¡¢5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇÁ°¸å¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òµ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌÀäÌÇ¤ò¤á¤°¤ëÀ¸Ì¿¿Ê²½¤Îµ°À×¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤â¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¥ì¥ó¥¿¥ëÈÇ¤ÏÂß½ÐÎÁ¶â650±ß¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê(iOS/Android)ÇÛ¿®ÈÇ¡ÖÄ°¤¯Èþ½Ñ¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÇÛ¿®ÎÁ¶â800±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£¥¢¥×¥êÇÛ¿®ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤Î²ñ´ü¤¬½ªÎ»¤¹¤ë2026Ç¯2·î23Æü(½Ë)¤Þ¤Ç²ñ¾ì³°¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸Ì¿¤ÎÀäÌÇ¤ÈÈË±É¤ÎÎò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ÅÀ¸Êª¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¡ª¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â
Âè2²ñ¾ì¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÅ¸Í÷²ñÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤í¤¦¡£¶²Îµ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Î²½ÀÐ¤Ê¤Éº£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤À¡£¥¢¥Î¥Þ¥í¥«¥ê¥¹¤ä¥Ç¥£¥á¥È¥í¥É¥ó¡¢¥¹¥Æ¥é¡¼¥À¥¤¥«¥¤¥®¥å¥¦¤Ê¤É¡¢ËÜÅ¸¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¸ÅÀ¸Êª¤¿¤Á¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÈï¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡×¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿A4¥¯¥ê¥¢¥Û¥ë¥À¡¼(2Ëç¥»¥Ã¥È¡¦990±ß)¤ä¡¢12·î23Æü(²Ð)È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¤Æ¤Î¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×(Á´8¼ï¡¦1760±ß)¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¦³Æ770±ß)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¦³Æ400±ß)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ÎÀ¸Êª¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÅÀ¸Êª¤¿¤Á¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÈï¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º°Ê³°¤Ë¤â¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(2750±ß)¤ä¡¢¡Ö¥µ¥«¥Ð¥ó¥Ð¥¹¥Ô¥¹¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(1980±ß)¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¸ÅÀ¸Êª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÅÀ¸Êª¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¥¦¥Þ²Ê3¼ï)¡×(3960±ß)¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¡£3²ó¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢»Ï¿·À¤¤Î¥·¥Õ¥ë¥Ò¥Ã¥×¥¹¤«¤éÁ²¿·À¤¤Î¥á¥½¥Ò¥Ã¥×¥¹¡¢Ãæ¿·À¤¤Î¥á¥ê¥¥Ã¥×¥¹¤È¡¢ÇÏ¤Î¿Ê²½¤ò1¤Ä¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌÅ¸¤ÇÀ¸Ì¿¤ÎÀäÌÇ¤È¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Å¸Í÷²ñÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÅÀ¸Êª¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Î¡Ö°õ¾ÝÇÉÅ¸¡×¤â°ì½ï¤Ë¡ª¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤¬¤¢¤ë¾åÌî¸ø±à°ìÂÓ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ä¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡Á2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤ÇÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡½¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×(°Ê²¼¡¢°õ¾ÝÇÉÅ¸)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤È¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤ÏÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÂçÀäÌÇÅ¸¤È°ì½ï¤Ë°õ¾ÝÇÉÅ¸¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇäÃæ¡£°õ¾ÝÇÉÅ¸¤Î°ìÈÌ´ÑÍ÷·ô1Ëç¤È¡¢ÂçÀäÌÇÅ¸¤Î°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸´ÑÍ÷·ô1Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬4100±ß¤Ç¡¢ÅöÆü·ô¤ò2¼ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â500±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÂçÀäÌÇÅ¸¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é´öÅÙ¤âË¬¤ì¤¿´íµ¡¤È¡¢À¸¤±ä¤Ó¤¿À¸¤Êª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¸½ºßÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤ÁÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃÏµå¤ÈÀ¸Ì¿¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÂÎ´¶¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÊ¿²¬ÂçÏÂ
