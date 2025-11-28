＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にサンリオ
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１０時現在で、サンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。
２８日の東京市場で、サンリオは朝高後に軟化。ただ、同社は前日に常設型ＶＲテーマパーク「Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓａｎｒｉｏ Ｐｕｒｏｌａｎｄ」を１２月１１日にグランドオープンすると発表しており、期待感が買い予想数上昇につながっているようだ。
このテーマパークは、ＸＲ（現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる革新的な技術の総称）における新たなエンターテインメントを提供する場とするべく、サンリオキャラクターや個人クリエイター、他社ＩＰ（知的財産）の世界観に没入できる公式コンテンツを提供。ユーザーが創作・表現を行うＵＧＸ（ユーザー生成コンテンツ、ユーザー生成ＩＰなどの総称）を展開し、クリエイターに新たな配信活動のフィールドを広げていくとしている。
出所：MINKABU PRESS
