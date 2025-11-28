Whip Bunny秋コレクション2025♡明日花キララブラで大人可愛い夜を

明日花キララが手がけるランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」より、2025AUTUMN COLLECTIONが発売♡SNSでも話題の可愛いのに色っぽいデザインは、発売直後から人気急上昇中です。Dressy Flower LadyやTweed Jewelry Roseなど5種類のブラ&ショーツセットは、ブラB～Gカップ・ショーツM/Lサイズ対応。秋の特別な夜を彩る豪華で乙女心くすぐるデザインが揃います♪

秋の夜を彩る豪華ブラセット

COLLECTION No.1～No.5まで、秋らしいカラーや素材を使ったブラ&ショーツセットが登場。

Dressy Flower Lady Bra&Shorts（8,250円税込）は刺繍フラワーが華やかでチョーカーとキャットガーター付き。

Tweed Jewelry Rose BraShorts（8,580円税込）は薔薇のコサージュとストーンが輝くラグジュアリー仕様。

Luxe Jewelry Velour Bra&Shorts

Twinkle Cherry Frill Bra&Shorts

Antique Ribbon Heart Bra&Shorts

Luxe Jewelry Velour Bra&Shorts（8,580円税込）はベロア生地にストーン＆ラメ糸で煌めき、Twinkle Cherry Frill（8,140円税込）やAntique Ribbon Heart（8,140円税込）はドットチュールやリボンで可愛さを演出。

CLAMPの世界観を纏う♪CONVERSE TOKYO限定アイテム2025登場

カラー＆サイズで選べる楽しさ

Dressy Flower LadyはMonochrome Butterfly・Butterfly Pea、Tweed Jewelry RoseはBlack tweed・Ivory tweed、Luxe Jewelry VelourはRubellite Velvet・Onyx Velvet、Twinkle Cherry FrillはBLACK CHERRY・CHERRY RED、Antique Ribbon HeartはLOYAL IVOLY・LOYAL BLACK。

ブラB～Gカップ、ショーツM/Lサイズで、幅広い体型にフィットする安心設計です。サイドリボンやコードでスタイルアップも叶います♪

明日花キララブラで秋の特別な夜を楽しむ♡

2025AUTUMN COLLECTIONのWhip Bunnyブラは、明日花キララプロデュースならではの可愛さと色っぽさが共存♡

全5種類のブラ&ショーツセットは、ブラB～Gカップ・ショーツM/Lサイズに対応。

刺繍・リボン・ストーン・ベロアなど秋の夜を彩るデザインが揃い、自分ウケも彼ウケも叶える乙女心満載のランジェリーです♪