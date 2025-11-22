あさぎり牛乳がナチュラルローソンに登場♡至福の贅沢ミルクスイーツ
静岡県・朝霧高原で生まれたスイーツブランド「あさぎり牛乳」が、2025年11月18日よりナチュラルローソンで販売開始♡富士山の麓で大切に育まれた牛乳を使用したリッチミルクサンドやプリン、バタークッキー、ミルクパウンドラスク、ふんわりパンケーキサンドなど、素材の美味しさを活かしたスイーツが日常の“ちょっといい時間”を演出します♪
リッチミルクサンドで濃厚な幸せ
特製ミルククリームをバターサブレでサンドした「リッチミルクサンド」は、〈ミルク〉401円（税込）、〈ミルクコーヒー〉401円（税込）、〈静岡抹茶クリーム〉410円（税込）の3種。
マスカルポーネチーズと生クリームの濃厚ミルク感に、朝霧高原の恵みを感じることができます。消費期限は5日で要冷蔵です。
DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ
朝霧高原プリン＆バタークッキー
朝霧高原プリン
あさぎりバタークッキー
「朝霧高原プリン」486円（税込）は、ミルク感たっぷりで賞味期限14日。バタークッキー3枚入り460円（税込）は、サクッとした食感とミルクの風味があと引く美味しさです。
どちらも朝霧高原産の素材を贅沢に使用し、日常にちょっとした贅沢をプラスします。
ふんわりパンケーキサンドも登場
ふんわりパンケーキサンド
「ふんわりパンケーキサンド」は、〈あさぎりミルククリーム〉260円（税込）と〈あんバター〉291円（税込）の2種。
朝霧牛乳をたっぷり使ったクリームやホイップバターで、ふんわりパンケーキの美味しさを存分に楽しめます。消費期限は15日で要冷蔵です。
あさぎり牛乳スイーツで毎日をちょっと特別に♡
あさぎり牛乳のスイーツがナチュラルローソンに登場し、首都圏でも気軽に楽しめるようになりました♡
リッチミルクサンド401～410円、朝霧高原プリン486円、バタークッキー460円、パンケーキサンド260～291円など、素材本来の美味しさを活かしたラインナップ。
日常に“ちょっといい時間”を添えてくれる、贅沢ミルクスイーツをぜひチェックしてみてください♪