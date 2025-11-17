この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

下矢一良氏がYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「スマホ新法で生活激変？“知らないと損”する新ルールを徹底解説」と題した動画を公開。通称「スマホ新法」と呼ばれる新法の核心に迫り、私たちの生活に与える影響を解説した。



下矢氏によると、この新法は正式名称を「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」といい、2025年12月18日までに施行される。氏は、この法律が「AppleとGoogleを狙い撃ちの法律」であると指摘。巨大プラットフォーマーが自社のサービスを不当に優遇することを禁じ、公正な競争を促すのが目的であると説明した。



動画では、新法によってもたらされる具体的な変化が語られる。最も大きな影響があるのは「アプリ内課金」だ。これまで、iPhoneユーザーがAmazonのKindleアプリ内で電子書籍を購入できなかったのは、Appleが自社の決済システム利用を義務付け、売上の約30%を手数料として徴収していたためである。しかし、新法により外部の決済サービスが利用可能になれば、アプリ内で直接コンテンツを購入できるようになり、手数料分の価格低下も期待できるという。



ほかにも、スマートフォンの初期設定時に標準ブラウザを自由に選べるようになる、これまで削除できなかった標準アプリをアンインストールできるようになるなど、利用者にとってのメリットは大きい。一方で下矢氏は、Appleの厳格な審査が緩むことで「詐欺サイトなどに誘導される可能性もゼロではない」とデメリットにも言及。新法がもたらす変化の本質を多角的に解説した。



