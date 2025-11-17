この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下矢一良氏がYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「スマホ新法で生活激変？“知らないと損”する新ルールを徹底解説」と題した動画を公開。通称「スマホ新法」と呼ばれる新法の核心に迫り、私たちの生活に与える影響を解説した。

下矢氏によると、この新法は正式名称を「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」といい、2025年12月18日までに施行される。氏は、この法律が「AppleとGoogleを狙い撃ちの法律」であると指摘。巨大プラットフォーマーが自社のサービスを不当に優遇することを禁じ、公正な競争を促すのが目的であると説明した。

動画では、新法によってもたらされる具体的な変化が語られる。最も大きな影響があるのは「アプリ内課金」だ。これまで、iPhoneユーザーがAmazonのKindleアプリ内で電子書籍を購入できなかったのは、Appleが自社の決済システム利用を義務付け、売上の約30%を手数料として徴収していたためである。しかし、新法により外部の決済サービスが利用可能になれば、アプリ内で直接コンテンツを購入できるようになり、手数料分の価格低下も期待できるという。

ほかにも、スマートフォンの初期設定時に標準ブラウザを自由に選べるようになる、これまで削除できなかった標準アプリをアンインストールできるようになるなど、利用者にとってのメリットは大きい。一方で下矢氏は、Appleの厳格な審査が緩むことで「詐欺サイトなどに誘導される可能性もゼロではない」とデメリットにも言及。新法がもたらす変化の本質を多角的に解説した。

YouTubeの動画内容

01:30

スマホ新法とは？AppleとGoogleを「狙い撃ち」にする法律
03:53

【利用者への影響?】標準ブラウザが選択可能に。不要なアプリも削除できる？
05:25

【利用者への影響?】アプリ内課金の仕組みが激変、「Apple税30%」がなくなる？
07:55

スマホ新法のデメリットとは？セキュリティ面の懸念も

チャンネル情報

下矢一良の正直メディア_icon

下矢一良の正直メディア

YouTube チャンネル登録者数 4.74万人 304 本の動画
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube