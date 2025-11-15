15ÆüÍ¼Êý¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î¾¦Å¹¤ÇÃË¤¬Å¹°÷¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½15Ëü±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È15Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢Àîºê»Ô¹¬¶è¾®ÁÒ¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤ÎºÊ¤«¤é¡ÖÉ×¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¥ì¥¸¤ò³«¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µÒ¤òÁõ¤Ã¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË¤¬·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¶¼¤·¤Æ¥ì¥¸¤ò³«¤±¤µ¤»¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½15Ëü±ß¤Î¤Û¤«¥¿¥Ð¥³1¥«¡¼¥È¥ó¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢Å¹¤Ë¤Û¤«¤ËµÒ¤Ï¤ª¤é¤ºÃËÀ­¤Ë¤â¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Æ¨¤²¤¿ÃË¤ÏÇ¯Îð¤¬40Âå¤«¤é50Âå¤¯¤é¤¤¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¹õ¿§¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢Çò¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£