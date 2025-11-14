espoirの新作リップで叶える♡大人かわいい粘膜カラー「ミスティックフィグ」登場
韓国発のメイクアップブランド「espoir（エスポア）」から、春の新色『ノーウェアリップスティックバーミンググロー #20 ミスティックフィグ』が登場します。ひと塗りで大人かわいい粘膜トーンを演出し、上品なツヤと血色感をプラス♡ 透けるような発色となめらかな塗り心地で、いつものメイクを格上げしてくれる1本です。
espoirリップに春の新色「#20 ミスティックフィグ」が登場
2026年1月15日より発売される「ノーウェアリップスティックバーミンググロー #20 ミスティックフィグ」は、ピンクとブラウンを掛け合わせた粘膜カラー。
イチジク（フィグ）から着想を得た落ち着きのあるトーンで、唇に自然な血色感を与えます。肌になじむ絶妙なくすみカラーが、ナチュラルながらも洗練された印象を演出。
上品なツヤ感で大人の余裕を感じさせる仕上がりです。
2層構造の新技術でツヤと色もちを両立
「ノーウェアリップスティックバーミンググロー」は、塗布した瞬間にカラー層とうるおい層に分かれる独自技術²を採用。
カラー層は唇に密着し色もちをキープ、うるおいのジェル膜層がみずみずしいツヤを長時間保ちます。
軽やかに伸びるテクスチャーでムラになりにくく、透け感¹のある発色が続くのも魅力です♪
商品情報＆取扱店舗
ノーウェアリップスティックバーミンググロー #20 ミスティックフィグ
価格：2,640円（税込）
容量：3g
発売日：2026年1月15日（木）～ロフト・マツモトキヨシ・ココカラファイン（一部店舗除く）にて先行発売。
2026年1月29日（木）～全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）で順次発売予定。
*¹ メイクアップ効果による
*² アモーレパシフィック内において
春の唇に、上品な余韻を♡
ひと塗りで血色感とツヤを宿し、洗練された大人の表情を叶える「#20 ミスティックフィグ」。春の新しい季節にぴったりな粘膜カラーで、ナチュラルなのに印象的な唇を演出します。
軽やかな透け感と上品なツヤを兼ね備えたespoirのリップで、自分らしいメイクを楽しんでみてください。