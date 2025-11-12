Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡ª¿·¶Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥¯¥ê¥Ã¥×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ìÂçÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎSNS¤¬¹¹¿·¡£11·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDO IT¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¯¥ê¥Ã¥×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①～④¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDO IT¡Ù¥¤¥ó¥¹¥È¥¯¥ê¥Ã¥× ⑤¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×Æ°²è¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Î¥¯¥í°áÁõ¤òÅ»¤¦»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê8ËÜ¡Ë
¢£Stray Kids¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥¤¥ó¥¹¥È¥¯¥ê¥Ã¥×Æ°²è¤¬¸ø³«
¡ÖSKZ IT TAPE¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖMixtape Project¡×¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯12·î¤Ë½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖSKZ HIPTAPE¡×¤ËÂ³¤¯¡¢Stray Kids¤Î¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥·¥êー¥º¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDO IT¡Ù¤«¤é¡¢¼ýÏ¿¶Ê5¶Ê¤Î¤¦¤Á4¶Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë²»¸»¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDo It¡×¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÈSeungmin¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ó¡Ë¡¢¡ÖDIVINE¡×¤Ë¤ÏFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¡ÖHoliday¡×¤Ë¤ÏI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤ÈChangbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡¢¡ÖPhotobook¡×¤Ë¤ÏHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤ÈLee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥â¥Î¥¯¥í¤Î°áÁõ¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥à¤ÎÃæ¤Ç¥«¥éー¤ËÊÑ²½¡£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¼ê¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ±¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿±©¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÁ°È±¤¬É÷¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢Ä»¤äÇÈ¤Ê¤É¼«Á³¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢Í¾±¤¤ò»Ä¤¹±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¶Ê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬Bang Chan¡¢Changbin¡¢HAN¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Áー¥à¡Ö3RACHA¡×À©ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¤É¤³¤«¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¤À¤±¤ÇÄ»È©¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¶ÊÄ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁ´¶Ê¥Õ¥ë¤ÇÁá¤¯Ä°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥¥º¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー²»¸»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¾åµ4¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDO IT¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î4¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡ÖDo It¡ÊFestival Version¡Ë¡×¤ò´Þ¤àÁ´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£