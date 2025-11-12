ドジャースがガーディアンズのＳ・クワン外野手（２８）の獲得を狙っていると１１日（日本時間１２日）、米専門メディア「ドジャース・ネーション」が報道した。

今季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したド軍だが、救援投手、外野陣の補強は急務となっている。同メディアは「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者の談話を紹介。同記者によると、ドジャースは今年７月末のトレード期限で大物の獲得はなかったが、クワンの獲得まであと一歩のところまで迫っていたという。「価格は高いが、ドジャースは再び交渉のテーブルにつくだろう。チームにはそれだけ（交換要員となる）プロスペクト選手が存在する」と語った。

クワンは今季、１５６試合で打率２割７分２厘、１１本塁打、５６打点。メジャーデビューから４年連続となるゴールドグラブ賞に輝くなど左翼守備は一級品で、空振り、三振の少なさでも知られる。今季のド軍はジャイアンツから新加入のコンフォートを左翼に置く布陣が多かったが、コンフォートは打率１割台と期待外れだった。

クワンは母方の祖父母が日本人の日系３世。５歳頃に初めて来日し、１９年にもドラフト指名されたお祝いで日本を訪れたことがあった。２４年のオールスター前日には“日本愛”を披露し、「ラーメンはマイ・フェイバリット・フード。日本滞在中は一日おきに食べたよ。ココイチのカレーも食べたしね。それから、日本のコンビニはすごい。アンビリーバブル！」などと笑顔で話していた。