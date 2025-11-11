ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡ß¥à¥í¥Ä¥è¥·W¼ç±é¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¤ËÃç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¹±¾¾Í´Î¤¤¬½Ð±é
¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤È¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬¡¢Á°¸åÊÔ¤Ç2026Ç¯1·î2Æü¡¢1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¹±¾¾Í´Î¤¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÂç³ØÀ¸¡É¤È¡¢½ê³í½ð¤È·Ù»ëÄ£ËÜÉô¤È¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ËÈëÁÜºº¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡È½ê³í¤Î·º»ö¡É¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìÌî¤ÎÀã»³¥·¥êー¥º¤Î¼Â¼Ì²½¤Ï¡ØÇò¶ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¼ÀÉ÷¥í¥ó¥É¡Ù¤Ë¼¡¤°3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹¥Ï¥ä¥·¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ºÙÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î¡ÈÍÆµ¿¼Ô¡É¤ÎÂç³Ø4Ç¯À¸¡¦ÏÆºäÎµ¼Â¡£¥à¥í¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë½ê³í¤Î·º»ö¡¦¾®¿ùÆØÉ§¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãç´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥ーÁª¼ê¤Ç¡¢¥¹¥ー¾ì¶á¤¯¤Î¿©»ö½è·óÎ¹´Û¡Ö¤¤Ê¤·¡×¤Î¤ª¤«¤ß¡¦ÀîÃ¼Í³´õ»Ò¡£¶ËÈëÁÜºº¤ÇË¬¤ì¤¿·º»ö¡¦¾®¿ù¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âé¸ï¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Îµ¼Â¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÍ§¿Í¡¦ÇÈÀî¾Ê¸ãÌò¤òÃ´Åö¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µー¥¯¥ë½êÂ°¤Ç¥¹¥Îー¥Üー¥É¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÀÄÇ¯¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤¾Ú¿Í¤òÃµ¤¹Îµ¼Â¤Î¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹±¾¾¤Ï¡¢¾®¿ù¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¼ã¼ê·º»ö¡¦Çò°æ¶×²»Ìò¡£ºÇ½é¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ë½¾¤¤¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Ä¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¶â¤æ¤ó¤ß¤¬Ã´Åö¡£¹Âç¤ÊÀã»³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶Ë¸Â¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üÃç´ÖÍ³µª·Ã¡ÊÀîÃ¼Í³´õ»ÒÌò¡Ëº£²ó¡¢ÅìÌîÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Í³´õ»Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¥¹¥ー¾ì¤Î¤½¤Ð¤ÇÃÏ¸µ¤Ëº¬º¹¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²Æì½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ë¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤òÀã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Í³´õ»Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤ó¤ÊÀã¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥ー¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Í§¾ð¡¢å«¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤Ê¤É¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Àã»³¤Ç¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡ÊÇÈÀî¾Ê¸ãÌò¡ËÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢Àã»³¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¾ï¤ËÀè¤ÎÅ¸³«¤¬ÆÉ¤á¤º¡¢Àã»³¤È¤¤¤¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¼ÀÁö´¶¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡ü¹±¾¾Í´Î¤¡ÊÇò°æ¶×²»Ìò¡ËÇò°æ¶×²»Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò°æ¤Ï¼ã¼ê¤Î·º»ö¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥à¥í¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀèÇÚ·º»ö¤Î¾®¿ù¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Ä¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥à¥í¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¶Ë´¨¤Î²¹Àô³¹¤È¥¹¥ー¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´¨¤µ¤¬¿á¤Èô¤Ö¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Áá¤¯³§ÍÍ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë