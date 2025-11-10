“乃木坂46の1期生”能條愛未、歌舞伎俳優・中村橋之助と婚約

元乃木坂46の能條愛未（31歳）が11月10日、歌舞伎俳優・中村橋之助（29歳）との婚約を発表した。



同日記者会見を開いた能條は、自身のSNSも更新し、中村橋之助との連名で、「私事で恐れ入りますが、この度私たち、中村橋之助と能條愛未は結婚する運びと相成りました」と報告。



そして「舞台での共演後、互いに惹かれ合い4年半の月日を共に過ごしてきました。これからの人生を共に歩みたい。この人を一生大切にしたいと言う二人の想いから、この先の様々な事を共有し支え合える夫婦になれると確信いたしました」とつづった。



最後は「夫婦力を合わせて、より一層お仕事にも成駒屋のためにも邁進していく所存です。この後共にご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます」と報告を結んでいる。



能條は2011年、乃木坂46の1期生としてグループに加入。2018年に卒業し、以降は女優として活動している。