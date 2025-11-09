7月31日に脅迫と暴行の疑いで書類送検され活動を自粛している男性7人組「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二（39）が、来年から活動を再開することが9日、LDH公式サイトで発表された。

今市は4月5日午前5時ごろ、東京都内を走行中のタクシー内で運転手を「殺すぞ」と脅し、腕を引っ張るなど暴行した疑いで書類送検。8月に示談が成立し、10月には不起訴となっていた。

事務所公式サイトでは「今市隆二に関する事案につきまして、関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

「本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきました」と改めて報告。「これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です」とした。

今市については「自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております」とした上で「皆様からいただいております、温かくも厳しいお言葉に対し、本人およびスタッフ一同、深く感謝申し上げます」と伝えた。