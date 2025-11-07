『2025 冬のFNS歌謡祭』（フジテレビ系）の第1夜が12月3日、第2夜が12月10日に放送されることが発表され、それぞれの第一弾出演アーティストが解禁された。

第1夜にはNumber_i、第2夜にはKing ＆ Prince（以下、キンプリ）が出演するとあり、どちらも応援しているファンは喜ぶ一方で、もともとは同じグループだった両者が別日に分けられたことで“共演NGなのか”と複雑な思いを抱えているようだ。

「平野紫耀さん（28）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）が2023年にキンプリから脱退し、TOBEに合流しNumber_iを結成して以来、永瀬廉さん（26）、高橋海人さん（26）の2人となったキンプリとは共演していません。2024年には『音楽の日』（TBS系）で同じ音楽特番に出演者として2組が名を連ねましたが、全く違う時間帯に出演して絡みはなし。

平野さんたちが脱退して以来、キンプリとNumber_iはこれまで一度も同じ画面に収まったことはないのです」（アイドル誌ライター。以下、同）

今回の『FNS歌謡祭』の発表に対して、X上のファンからは、

《Number_iは第1夜、キンプリは第2夜、何で分けるの？》

《やっぱりNumber_iとKing & Princeは共演NGなのかな》

《この2つそんなギスギスしてんの？》

といった疑問が噴出した。

ただ、本人達はお互い関係が良好である匂わせのような発信を何度かしている。また3人の脱退は方向性の違いであり仲違いではなく、両者が対立しているから共演が実現していないわけではなさそうだ。

有働由美子のドストレート質問

昨年『with MUSIC』（日本テレビ系）にキンプリが出演した際、MCの有働由美子（55）が「Number_iのパフォーマンスは見たりしますか？」とドストレートすぎる質問をしたことがあった。2人は「もちろん！」と笑顔を見せ、高橋は「大好きな兄貴分という感じなので、毎回楽しく見させてもらってる」、永瀬は「かっこいいよね、（Number_iデビュー曲の）『GOAT』も」と快く答えていた。

「有働さんの質問は、あくまで本人達が良好な関係であることを聞き出してくれた形になりましたが、キンプリファンからは批判が続出しました。デリケートな話題に踏み込んで、無理矢理キンプリからNumber_iのアゲコメントを引き出したのではないかと受け取られたのです。また、同番組にはNumber_iも後に出演することが決まっていたため、『Number_iにも同じ質問をしないとフェアじゃない』という声もありました」

キンプリへのNumber_iへの質問で大炎上したためか、Number_i出演時にはキンプリについての質問は無かった。この一件が影響したかは定かではないが、両者の共演は荒れるとテレビ局に判断されてもおかしくない状態だ。

これには、X上のファンから、

《（それぞれの）ファンがいがみ合ってるから、本人たちも困るだろうから、仕方ないのかね》

《Number_iとキンプリが一緒に歌番組出ないのはなにかの配慮なのかな、FNSもずらされてるし》

《第1夜と第2夜で分かれてるしテレビ側が配慮してるのかな》

と、諦めのような声もあがっている。

今回、2組が別日の出演となったのは、スケジュールなどの都合でたまたまかもしれない。しかし、Number_iは旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）を退所以来、キンプリ以外の同事務所所属タレントとは多く共演し、昔話に花を咲かせる場面もたびたびあった。それだけに、古巣のキンプリとの共演が避けられているように見えるため、両者を好きなファンからは心配の声が出ているのだ。

ただ、お互いを良く思っていないキンプリファンとNumber_iファンからは、「共演しないでほしい」と反対する声もあり、一筋縄ではいかないようだ。

今年の年末に控える『第76回NHK紅白歌合戦』では、昨年出演したNumber_iは当確との見方が強い。また、2年連続ですべての所属アーティストが不在だったSTARTO ENTERTAINMENTも、今年は何組かが出演するのではないかと予想されており、その中にはキンプリも含まれる。

もとは同じグループだったNumber_iとキンプリの5人が並び立つ日は来るのか、今年の年末音楽特番から目が離せない。