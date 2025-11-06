【閃光のハサウェイ】ハサウェイの「MA-1」登場／アクスタプレゼントも！
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』から、ALPHA INDUSTRIESとのコラボによる、新作フライトジャケットMA-1が登場、アクリルスタンドプレゼントキャンペーンも実施される。
☆ジャケット・デザインやアクスタなどをチェック！（写真9点）＞＞＞
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』は、富野由悠季による小説を原作とするガンダムシリーズの作品。宇宙世紀を舞台とし、映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の12年後を描いた物語だ。
劇場版作品第二作となる『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、2026年1月30日に公開を控えている。
そして「ALPHA INDUSTRIES（アルファインダストリーズ）」は1959年設立のミリタリーブランド。常に最先端のアイテムをデザインする先駆者としての地位を確立しており、中でも代表的なフライトジャケット「MA-1」は多くのファンに支持されている。
このたび、STRICT-G × ALPHA INDUSTRY 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のフライトジャケットMA-1が新登場。
「STRICT-G ALPHA『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MA-1 ハサウェイ・ノア」は、保温性を高めるジッパー内側の比翼や、袖のユーティリティポケットなど、ALPHAならではのディテールは勿論のこと、袖、襟、裾のリブ仕様が、保温効果を高めている。
防風性に優れ程よくツヤを抑えた上品な素材感にて、様々なコーディネイトに合わせやすく、ファッションアイテムとしても活躍してくれる。
”ハサウェイ・ノア モデル” は、ネイビーの本体色にレスキューオレンジの裏地、右胸にマフティー、右腕にクスィーモチーフのワッペンを配置。背中にマフティーマークをレザーワッペンで配置し、世界観を演出。インパクトの有るこだわりのモデルに仕上がっている。
さらに、「STRICT-G × ALPHA INDUSTRIES『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』MA-1」をご購入いただいた方全員に、オリジナル描き下ろしイラストを使用した『ハサウェイ・ノア』のアクリルスタンドがプレゼントされる。1着のご購入に付き、1点のプレゼントとなる。
本キャンペーンは、「プレミアムバンダイ」及び、STRICT-G店舗でのご購入が対象となるのでご注意を。
「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」にて2025年11月7日（金）より販売スタート、2025年11月8日（土）からはSTRICT-G実店舗にてお取り扱いされる。
（C）創通・サンライズ
