WS¤ÇÇË¤Ã¤¿B¥¸¥§¥¤¥º¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È308²¯±ß·ÀÌó¤«¡¡¥É·³¤¬ÌÜÏÀ¤à¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼³ÍÆÀ¤ÎÌîË¾¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¹½ÁÛ¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÊä¶¯¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂçÃ«¤«¤é³Î¿®¥¢¡¼¥Á¤âÊü¤Ã¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÏ¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£º£¥ª¥Õ¤âÂçÊª¤¬Â·¤¦FA»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë³ÆµåÃÄ¤ÎÊä¶¯Æ°ÀÅ¤ÏÁá¤¯¤â³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¬¥Ã¥¯¥ê¡Ä¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÍá¤Ó¤¿ÀèÀ©3¥é¥ó¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡º£Åß¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ä¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥¾¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂçÊªÂÇ¼Ô¤ÎFA¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢Âç·¿·ÀÌó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤À¡£
¡¡Àè¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè7Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤éÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÂÇÎ¨.311¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢94ÂÇÅÀ¡¢OPS.840¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£9·î¤Ëº¸¤Ò¤¶¡ÊÇ±ºÃ¡Ë¤òÄË¤á¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âî±Û¤·¤¿ÂÇÎÏ¤Ïº£Åß¤ÎFA»Ô¾ì¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤â¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¶â¤Î¹âÆ¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÀª²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤â¥Ó¥Ã¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈµåÃÄ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÌÜ²¼ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÀµÍ··â¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤â·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤âÍ¾¤ê¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÆâÌî¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆþ»¥¹çÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Sporting Tribune¡Ù¤Ï¡Ö¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤¤¤¦Ìîµå³¦¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç´í¸±¤ÊÂÇ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£¡¢µåÃÄ¤Ïº£°Ê¾å¤Ë¹¶·âÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤¬µåÃÄ¤Î¶¯²½Êý¿Ë¤È¹çÃ×¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤â¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¡¢°ì´ÓÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëÌîµå³¦¶þ»Ø¤ÎÍ··â¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼ÂÇ¼Ô¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÆâÌî¿Ø¹½ÁÛ¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÊä¶¯¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ÀÌóµ¬ÌÏ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¤Þ¤ë´Ø¿´¤Ï»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç8Ç¯Áí³Û2²¯¥É¥ë¡ÊÌó308²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤¬´ð½à°Æ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¸÷¤ÈÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÌîË¾¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹¶¼é¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌ¾¼ê¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç´«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]