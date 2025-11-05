DeNA（株式会社ディー・エヌ・エー）と株式会社横浜スタジアムは、横浜公園および周辺エリアにおける初のクリスマスイベント「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025」を2025年11月21日（金）から12月25日（木）まで開催することを発表した。横浜公園を舞台に、昼も夜も、大人も子どもも楽しめる入場無料の"あそびまクリスマス"空間が展開される。さらに「ムーミン」や「レゴ®ブロック」とのコラボレーション、「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」との連携も実施される。

イベント概要 名称：BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025

会期：2025年11月21日（金）～12月25日（木）

会場：横浜公園（神奈川県横浜市中区）

営業時間：11月21日（金）17:00～21:00

11月22日（土）～12月5日（金）11:00～21:00

12月6日（土）～12月25日（木）11:00～22:00 点灯時間：16:00～23:00

「Spotlight」をコンセプトに5つのエリアが横浜公園を彩る

「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025」のコンセプトは「Spotlight（スポットライト）」。訪れる人々と街全体にスポットライトを当て、メイン会場である横浜公園全体がクリスマスを楽しむ空間に変化する。

会場は5つのエリアで構成され、それぞれに特徴あるコンテンツが用意されている。

○Xmas Tree Area & Star Area - 光の演出とフォトスポット

「Xmas Tree Area（クリスマスツリーエリア）」には、温かみのあるウォームホワイトのLEDで彩られた巨大なホワイトクリスマスツリーが登場。「Star Area（スターエリア）」には横浜公園らしい大きな星型のフォトスポットが複数設置され、冬の思い出を残すための撮影スポットになる。

○Stage - 週替わりで多彩なパフォーマンスを提供

「Stage（ステージ）」では35日間の開催期間を通じて、週替わりでさまざまなテーマを設定。テーマに沿ったアーティストやパフォーマーが登場し、会場を盛り上げる。出演者やタイムスケジュールは11月中旬に発表予定。

○Kids Area - 遊びがいっぱいの子ども向けエリア

「Kids Area（キッズエリア）」には、子どもたちが体を動かして遊べるよう人工芝を設置。壁面には「サンタの家までたどり着く迷路」「間違い探し」「サンタクロースを探せ！」など、楽しい仕掛けが用意されている。

特に注目は11月29日（土）・30日（日）の「レゴ®ブロックDay」。レゴ®ブロックの特別コンテンツが登場するとのこと。

レゴ®ブロックDayの主なコンテンツ：

レゴ®ブロックのミニキットプレゼント（クイズに答えて獲得） レゴ®マスコットのセーラーくんによるグリーティング 3万個のレゴ®ブロックを使ったクリスマスツリー製作ワークショップ レゴ®ブロックで作られた3Dモデルのフォトスポット レゴ®ブロックで自由に遊べるプレイグラウンド

Kids Areaのレゴ®ブロック関連コンテンツは、11月29日から12月25日まで継続して楽しめるものも用意されている。

○Hutte Town Area - バラエティ豊かな20店舗のグルメが集結

「Hutte Town Area（ヒュッテタウンエリア）」には20店舗が出店し、クリスマスムードを高めるグルメが勢揃い。ドイツ・フランクフルトの「フランクフルター・シュニッツェル」や、ハート型のチュロス、バケットボウルのビーフシチューなど、クリスマス感のあるメニューも豊富。各店舗では個性あふれるクリスマスキャラクターが乗ったココアも登場する。

○Goods Area - オリジナルグッズとムーミンコラボレーション

「Goods Area（グッズエリア）」では5店舗が出店。スノードーム、キャンドルホルダー、クリスマスリースなどの雑貨に加え、2025年に小説出版80周年を迎える「ムーミン」とコラボレーションした限定デザイン「Moominvalley's Winter Rose」シリーズのオリジナルグッズが販売される。

また、クリスマスマーケット発祥の地であるドイツ・フランクフルト市にちなみ、「Happy holidays!」を意味するドイツ語「Frohes Fest!（フローエス・フェスト！）」をデザインに取り入れたBALLPARK Xmas公式グッズも販売予定。

横浜赤レンガ倉庫やみなとみらい線との連携施策も充実

「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」との連携施策として、両会場を巡るスタンプラリー「クリスマスツリーハント in YOKOHAMA」を実施。2つの会場に設置されたクリスマスツリーを撮影してSNSに投稿すると、特典がもらえる。

さらに、みなとみらい線では「Moominvalley's Winter Rose」シリーズをあしらったラッピングトレインが11月9日(日)から12月27日(土)まで運行。記念硬券セットの販売も予定されているとのこと。

ドイツ・フランクフルト市も後援に参加

本イベントはフランクフルト市や横浜高速鉄道株式会社なども協力し、横浜市都市整備局やドイツ観光局が後援している。「KAN-KAN SQUARE PROJECT 2025」の一環として実施され、2025年の関内・関外地区の賑わいづくりを目的としている。

横浜の冬の新たな魅力となる「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025」は、入場無料で楽しめる新たなクリスマスイベントとして、多くの人で賑わうことが予想される。

詳細情報は特設Webサイトまたは公式SNSで随時更新されるので、最新情報はこちらでチェックしてほしい。

