釣りも街使いもこれ一つ！【ドレス】のフィッシングバッグで全天候型アウトドアライフを満喫！Amazonで販売中！

DRESS 防水リュックは、釣りだけでなく、アウトドアやレジャー、旅行、そして日常生活においても幅広く活躍する。その軽量性と耐久性から、持ち運びに便利で、どんな場面でも重宝する。アウトドアイベント、野外フェスティバルやバーベキューなどのアウトドアイベントでも、DRESS 防水リュックは大活躍します。急な天候の変化にも対応でき、快適なイベント体験をサポートする。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

水や汚れに強いターポリン素材を採用し、急な天候変化にも対応できる防水仕様となっている。

パックロッドやランディングシャフトの収納に便利な簡易ロッドホルダーを装備している。

開口部はロールトップ構造で水の侵入を防ぎ、内部にはメッシュポケットがあり整理しやすい。

チェストベルトとウエストベルトを標準装備し、長時間の使用でも安定した背負い心地を実現している。