ワコム、ペンタブ・液タブが最大30％オフになる乗り換えキャンペーン
ワコムは11月4日、現在ワコム製または他社製のペンタブレットを利用中のユーザーを対象に、「乗り換えキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は2025年11月4日(火)〜2026年1月30日(金)まで。
乗り換えキャンペーン
すでにペンタブレットを持っているユーザーがキャンペーンサイトから申し込むことで、最新モデルを特別価格で購入できるキャンペーン。所有中のペンタブレット製品はワコム製だけでなく、他社製品も対象となる。
ユーザー情報と所有中のペンタブレット製品の製品名（または製品型番）およびシリアル番号を入力して送信すると、ワコムが情報を確認後、特別販売ページの情報がメールで送られてくる。
乗り換え優待で割引となるのは、液晶ペンタブレットデビューにぴったりの「Wacom One 14」、人気のオールインワンタイプの「Wacom MovinkPad 11」、広々とした2.5K高解像度と優れたペン追従性を誇る「Wacom Cintiq」シリーズ、コンパクトかつ高精度な描画性能を備えた「Wacom Intuos Pro」など。2025年に発売した最新モデルも含まれる。
