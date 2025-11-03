大好きな同居猫さんが病院へと行ってしまい、少し寂しそうな猫さん。5時間後に再会すると…。感情爆発の嬉しそうな様子に、多くの人が癒やされています！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.2万再生を突破し、「再会（笑）の嬉しさいっぱいあふれてるー」「ホントの姉妹みたい」「癒やされる」といったコメントが寄せられました。

【動画：大好きな同居猫と『5時間だけ』離れた子猫→再会すると…】

大好きなお姉ちゃん猫が帰ってくるのを待つロアちゃん

YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」に投稿されたのは、猫の「クロミ」ちゃんと5時間ぶりに再会した「ロア」ちゃんの姿。この日はクロミちゃんが病院へ行く用事があり、一緒に住む大人の猫さんたちも寝ていたため、ロアちゃんは1人で遊びながら帰りを待っていたといいます。

大好きなクロミちゃんがいないからか、そわそわしていたというロアちゃん。イスに上ったり、部屋の中を歩き回ったり。たった数時間だけの別れのように思えますが、ロアちゃんにとっては相当長い時間に感じたことでしょう。探索する中でイスから大胆に落ちてしまったのも、そのせいかもしれません。

待ち望んでいたクロミちゃんの帰宅

ロアちゃんが待つこと5時間、ついにクロミちゃんが病院から帰宅。すると、ロアちゃんはすぐにクロミちゃんの下へと向かい、甘え始めたのだとか。そんなロアちゃんをクロミちゃんも温かく迎え入れており、なんだかホッコリします。

クロミちゃんへの愛が溢れすぎて、ロアちゃんは終始わちゃわちゃしていたとのこと。クロミちゃんも嫌な顔一つせずに受け入れていることから、相思相愛であることが伝わってきます。子猫さん同士のわちゃわちゃ、どれだけ見ても飽きません！

本当の姉妹のように仲良し

それだけ仲良しなロアちゃん・クロミちゃんですが、血の繋がりはないそう。それでも本当の姉妹のように見えるから不思議です。"愛"に血の繋がりは関係ありませんね。

妹のようにべったり甘えるロアちゃん。お姉ちゃんとして本当の妹のように可愛がるクロミちゃん。2人の素敵な関係性にただただ癒やされ、見ているだけで幸せな気分になりました。

投稿には「クロミちゃんとロアちゃん、この瞬間二人がここで出逢っているのに必然を感じる」「一人で寂しかったロアちゃん、早速クロミちゃんに甘えて嬉しいね！」「お留守番頑張ったねぇ」「クロミちゃんは優しいお姉ちゃんですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」では、保護猫活動に尽力される投稿主の下で暮らす、保護猫さんたちの様子が投稿されています。

ロアちゃん、クロミちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。