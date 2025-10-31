テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズが放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前９時３０分）を最後に放送終了すると報じられ、話題を集めている。テレ朝は放送終了を正式発表していないが、過去にシリーズ作品に出演していた俳優や女優も自身のＳＮＳで言及している。

「獣拳戦隊ゲキレンジャー」（２００７〜０８年）でゲキイエロー役だった元女優の福井未菜さんは３０日、Ｘで「１９７５年から半世紀。この偉大な歴史が幕を閉じるという現実に、胸が締め付けられます」と胸中を吐露。「『獣拳戦隊ゲキレンジャー』の一員として、私たちは『修行』を通じて、戦隊の魂、そして絆の重さを学びました。シリーズを支え、時代を超えて愛してくださった全てのファンの皆様へ。そして、この命を繋いでこられた歴代キャスト、スタッフ、関係者の皆様へ。私たちの人生を豊かにしてくださり、本当にありがとうございました」と感謝する。「この感謝は、私たちの心に永遠にたぎり続けます」とした。

この投稿は話題を呼び、１６０万超表示（３１日夕時点）されている。共感を示す返信が殺到するとともに、「まだ公式発表ではありません」と指摘する返信も寄せられた。

福井さんは翌３１日、Ｘで「昨日はあまりにショックで先走ってしまいました、混乱させてしまった方がいらしたら、お詫び申し上げます」と謝罪。「スーパー戦隊の公式からの発表ではないということで、わたしも公式からの発表を待ちたいと思います。想いは変わらず、みなさまと同じです…」とした。

「侍戦隊シンケンジャー」（０９〜１０年）でシンケンブルー役だった俳優の相葉裕樹は３１日、Ｘに「半世紀の歴史。その一員として、シンケンジャーとして戦えたこと、誇りに思います」と投稿。「終わりがあると思うと寂しいですが、スーパー戦隊が教えてくれた『仲間を信じ、まっすぐに貫く強さ』は、これからも僕の中で生き続けます。心からありがとう」と感謝した。

スーパー戦隊シリーズの放送終了は３０日、報じられた。映画化や関連グッズなどで得られる収入が番組制作費に見合わないことなどが要因という。

シリーズは「秘密戦隊ゴレンジャー」（１９７５年）から放送開始。現在まで計４９作放送されてきた。若手俳優の登竜門でもあり、松坂桃李や横浜流星らを輩出してきた。

シリーズは半世紀の歴史に幕を下ろす。