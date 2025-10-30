Å·³¤Í´´õ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼5¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥ï¥±¡Ô¤³¤ì¤Ç¸«Ç¼¤á¤«¡Õ¡È´°·ë¥í¥¹¡É¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ê¤ó¤Æ²¿¤È¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡á¼Ì¿¿¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×Âè5¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥¥ó¥È¥ê5¡Ë¤ÎÏÃ¡£
¡¡10·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è=¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤ÏÀ¤ÂÓ9.3¡ó¡¢¸Ä¿Í5.2¡ó¡£½é²ó¤Î2¥±¥¿¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¡É¤Î5¡óÂæ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÀä¹¥Ä´¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥¥ó¥È¥ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¤Ç¡¢¡Ô¸«±þ¤¨¤¢¤ë¡ª¡Õ¡Ô¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¡Õ¤Ê¤É¤È½Ö¤¯´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¥À¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤¬Íè¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ô·é¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Õ¡ÔÁ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¥ó¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥À¥ì¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤À¡£
¢£½©¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹
¡¡¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤Î¥¥ó¥È¥ê5¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢5ÅÀËþÅÀ¤Ç4.1¤È¡¢½©¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¥·¥ê¡¼¥º£µºî¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÏÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¸å¡¢12·î26Æü¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Ç´°·ë¡£¡ÔÂç¹¥¤¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡ª¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÁá¤¯¤âºÇ¸å¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Å·³¤¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤¬´Ý¤´¤È°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¡Ö¡Ô¤³¤ì¤Ç¸«Ç¼¤á¤«¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÏÃ¤â¸«Æ¨¤¹¤Þ¤¤¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¿ô¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢ÂçÎÌ¤ÎÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¹â»ëÄ°Î¨¡¢¹âÉ¾²Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÏÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â·à¾ìÈÇ¤Ï23Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÌò¤À¤Ã¤¿»ÔÀî±îÇ·½õ¡Ê49¡Ë¤Î¡ÈÁûÆ°¡É¤Ç±ä´ü¤Ë¡£
¡Ö½ÅÍ×¤ÊÌò¤Ç¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¸ø³«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢½Ð±éÉôÊ¬¤Î»£¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±îÇ·½õ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°µ¤¬¶¯¤¯¸ÄÀÅª¤ÊÁíÍý¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥Ãµ¤·¤âÆñ¹Ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÀÐ´Ý´´Æó¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£±îÇ·½õ¤µ¤ó¤Î¥«¥é¡¼¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤±¤ì¤óÌ£¤¢¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤ë±Ç²è²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ï¢¥É¥é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ô·à¾ìÈÇ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Õ¤È»×¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊºî¤ê¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Ï¤¤Ã¤È´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ°°÷¿ô¤â¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Æ¥ìÄ«¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÁêËÀ¡×¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï·¤È¸¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ßÁ°¸å¡£¡Ö¥¥ó¥È¥ê¤Ê¤éÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
