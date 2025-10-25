ホットプール＆サウナで沖縄の冬を満喫！BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾートで「ウィンタープールパーティー」開催
「よんな〜 ちゅライフ」をコンセプトとする「BEB5沖縄瀬良垣(ベブ) by 星野リゾート」では、2025年11月1日(土)〜2026年2月28日(土)の期間、冬の沖縄で屋外ホットプールを満喫できる「ウィンタープールパーティー」が開催される。
【写真】フォトスポットやバブル演出が登場
ナイトパーティーをテーマに、プールエリアにキラキラしたライティングや装飾、ムービージェニックなフォトスポットが登場。幻想的なライティングやバブルに包まれる空間で過ごせる。
また、ホットプールでアクティブに楽しんだあとは、バレルサウナでおやすみ前のととのい体験を。沖縄ならではの暖かい冬を屋外で思う存分楽しもう。
■背景
本州と比べて暖かい沖縄の冬は、寒さに震えることなく快適に過ごすことが可能。そんな沖縄ならではの冬を目いっぱい楽しんでほしいというスタッフの思いから誕生した本企画。ホテルに戻ってからのナイトタイムを、屋外ホットプールやバレルサウナで満喫できるというもの。
■【特徴1】プールエリアにパーティー感溢れるライトや演出、フォトスポットが登場
ホットナイトプールの水面やプールサイドにキラキラ光るライティングが登場。また今シーズンは、ガゼボがフォトスポットに変身。
さらに、日没後は定期的に「キラキラバブルタイム」の演出を行い、360度パーティー感あふれる屋外プールを満喫できる。
■【特徴2】バレルサウナでおやすみ前のととのい体験
ホットナイトプールでたっぷり楽しんだあとは、バレルサウナでゆったり過ごせる。期間限定で、沖縄で多く生育されている「モリンガ」を取り入れたサウナとして楽しめる。
モリンガが香るサウナ室やサドリとしてモリンガ茶が登場し、おやすみ前に優雅な香りで癒やされよう。
■【特徴3】キラキラのホットプールをイメージしたドリンクを販売
キラキラと輝くプールエリアをイメージした、イエローやブルーが特徴の、パイナップルを使用した沖縄らしいトロピカルなドリンク。プールサイドでも楽しめるので、プールを背景に写真を撮るのがおすすめ。
時間：17時〜21時
料金：800円
■「ウィンタープールパーティー」概要
期間：2025年11月1日(土)〜2026年2月28日(土)
時間：【ホットプール】9時〜22時【バレルサウナ】15時〜22時
料金：参加費無料／ドリンク800円
予約：不要
※悪天候時はプールの営業、バブル演出を中止する場合あり
■「BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」について
沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村(おんなそん)に位置する、よんな〜(※1)な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA(タマリバ)」や、コンドミニアムタイプの客室でゆっくり過ごしたり、屋外プールやバレルサウナで時間を気にせず遊んだり、すてきな時間を過ごせる。
※1：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」の意味
所在地：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4
電話：050-3134-8098(星野リゾート予約センター)
客室数：105室／チェックイン15時、チェックアウト11時
料金：1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、食事別)
アクセス：那覇空港から車で約60分(沖縄動車道 屋嘉ICから車で約10分)／空港送迎リムジンバス(有料)で約70分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
