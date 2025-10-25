機能性・コスパに加え、「気分が上がる」付加価値でQOLを高める生活家電が注目されている。石窯構造のトースター「EQ-HM30」や、調理が見える「ガラスエアフライヤー」など、家電のプロが「価格以上の逸品」と推す、性能とビジュアルを兼ね備えた製品を紹介する。

【私たちが解説します！】



■家電女優・奈津子さん

芸能界イチ家電に詳しい女優。大量の家電に囲まれながら四歳の息子を育児中。Instagram @natsuko_kaden





家電 ライター・平島憲一郎さん生活 家電 の紹介・お試し記事をおもに執筆。調理 家電 から 掃除 機、 美容 ・健康 家電 など幅広い知識を持つ。

石窯形状でピザも裏までこんがり！ 見た目にそぐわず大容量なトースター

象印マホービン

オーブントースター（EQ-HM30）

実売価格：1万9580円

“小さな入口にアーチ型の形状で、熱を逃がしにくい”という、石窯からヒントを得た独自構造を採用。食材に効率良く熱を伝え、トーストやピザなどをすばやく・美味しく焼き上げる。マイコンタイプで、コースに合わせて好みの焼き加減を選択可能だ。

SPEC●消費電力：1300W●タイマー：30分●対応機能：サクふわトースト、こんがりトレー、４枚焼き、マイコン自動コース、温度調節（80〜250℃）など８種●カラー：ホワイト、ブラック●サイズ／質量：約W345×H230×D365mm／約5kg（トレー含む）

↑25cmのピザもラクラク入る。トレーには黒のホーロー加工を採用。熱を吸収して高温で加熱するので、サクサクに仕上がる。

↑扉と下部の焼き網・くず受け皿は、簡単に取りはずし可能で、手入れが断然しやすい。焼き網とくず受け皿は丸洗いもOKだ。

↑庫内構造だけでなく、庫内上部にもU字型の形状を採用している。角を丸めることで、食材に効率良く熱を届けられる設計だ。

【ココが価格以上!】コスパが良いだけでなくスペパの高さも見逃せない



「コンパクトなのに食パンが一度に４枚、25cmのピザも収まる大容量で、スペパ性もバッチリ！美味しく焼けるうえに、扉が簡単に取り外せて手入れがしやすいのも高ポイントです。石窯テイストのデザインも◎」（家電女優・奈津子さん）

３万円台でかき混ぜ機能搭載！ 超お手軽に手料理を振る舞える

ティファール

ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋ホワイト（圧力機能付き） CY3811J0

実売価格：3万8000円

独自の「かきまぜパドル」が、自動で鍋底から食材を返しながら撹拌。まとめて食材を入れてボタンを押すだけで、チャーハンや焼きそば、カレーを自動調理できる。炒めものから煮つめ、圧力調理まで可能で、コンパクト設計なのも魅力だ。

SPEC●定格消費電力：800W●容量：３L（２〜４人用）●通常調理：炒め、煮る、ベイク、おみそ汁、めん類、煮つめ仕上げ、あたためなど全13モード●再加熱：90〜95℃（最長３時間）●保温：63℃（最長12時間）●サイズ／質量：約W310×H274×D326mm／約5.3kg

↑上部に「かんたん圧力排出ボタン」を搭載。ワンプッシュするだけで、ほったらかしでラクに蒸気を抜くことができる。

↑内側に突起のある鍋で、独自設計の「かきまぜパドル」が食材をひっくり返しながら均一に自動で混ぜる。圧力調理中もかき混ぜが可能だ。

【ココが価格以上!】自動かき混ぜ機能付きではかなりオトクな価格設定！



「チャーハンやカレーをほったらかし調理できる『かき混ぜ』機能搭載で３万円台は、かなりお手頃。圧力調理後の“圧力抜き”っていつもちょっと恐怖を覚えるのですが、コチラはボタンひと押しでできるのがうれしいです」（家電ライター・平島憲一郎さん）

好きなときに、好きな場所で……自由度満載のパワフルミキサー

シャークニンジャ

Ninja Blast Max(ブラストマックス)コードレスミキサー

実売価格：1万4960円

ステンレス８枚刃とパワフルなモーターにより、氷や冷凍フルーツもしっかり砕く。独自の「Auto-iQ プログラム」を搭載し、ドリンクから料理まで最適な撹拌パターンで仕上げる。取り外したボトルはそのままタンブラーとしても使える。

SPEC●最大充填容量：530ml●定格容量：650ml●定格時間：30秒（Blendモード）、34秒（Smoothie、Crushモード）●刃：ボトル内蔵型●充電時間：約３時間●カラー：３色●サイズ／質量：W91×H310×D116mm／約1.11kg

↑ブレンド後のボトルは、本体からワンタッチで取り外し可能。作ったスムージーなど、ボトルの蓋の飲み口からそのまま飲めてお手軽。

【ココが価格以上!】外出先でも作りたてのジュースを飲める！



「コードレス＆バッテリー内蔵で、出先でも作りたてのドリンクを楽しめるがイイ！ 蓋には飲み口が付いていて、タンブラー代わりにもなります。スムージーや料理の下ごしらえ、硬い食材の撹拌もお任せあれ！ です」（家電女優・奈津子さん）

調理の様子を目で確認できる新感覚のエアフライヤー

BRUNO

BRUNO ガラスエアフライヤー

実売価格：1万3200円

調理中の様子を見ることができるガラス製バスケットを採用し、“美味しい瞬間”を視覚的に楽しめる。最高200℃の熱風による高温調理がシンプル操作で行え、機能性も秀逸。ガラスなので油汚れをサッと落とせて、ニオイも移りにくい。

SPEC●消費電力：1000W●容量：約3.5L●プリセットメニュー：ノンフライ、から揚げ、冷凍食品、リベイク、セミドライフルーツなど12種●温度調節：60〜200℃●時間調節1〜60分●サイズ／質量：W240×H308×D282mm／約３kg

↑焼き加減や色付きがひと目で確認でき、ベストな仕上がりを逃さずに済む。デザインもオシャレで、キッチンで映えそう。

↑最高200℃の熱風で空気を360度から包み込み、ムラなく加熱。から揚げなどが揚げたてのように仕上がる。

【ココが価格以上!】焼き加減や色付き方が目で確認できるのが新鮮！



「揚げ、ロースト、グリル、ベイク調理、温め直しがこれ一台で可能。焼き加減や食材の色付きが目視できるのが新鮮で楽しい！ 冷凍食品やお惣菜も美味しく蘇り、外食代が浮きます（笑）。ヘルシーさも叶えてくれる逸品です」（家電女優・奈津子さん）

デザイン性も機能性も文句なし！ おうちセキュリティを任せたい

SwitchBot

SwitchBot ロック Ultra

実売価格：2万2980円

後付けの違和感を無くす「一体型カバーデザイン」採用のスマートロック。３重装備の給電システムで、メインバッテリーは一度の充電で約１年（※１）稼働。電池切れ対策に独自の「微電流解錠機能」を搭載し、閉め出しのリスクがない。

SPEC●バッテリー容量：4200mAh/15.54Wh●通信方式：Bluetooth4.2●デザイン：一体型カバーデザイン、アルミニウム合金、クイックキー●オートロック機能：開閉センサー式●サイズ／質量：W62.6×H122×D66.8mm／377g

↑木目調のドアにも馴染むように、３色の貼り替え可能な「着せ替えシール」を付属。

↑ドアとの一体感のあるカバー型デザイン。サムターン（※２）や高さ調整台などの部品が露出することがなく、動作の安定性も良好だ。

↑メインバッテリーの充電中も予備電池で通常どおりの解錠が可能。

万が一電池残量がゼロでも緊急で解錠できて、閉め出しの心配がない。

※１：解錠・施錠を1日に各10回ずつ行なった場合で算出。

※２：円形サムターンのみ、すべて覆うことができます。設置可能なサムターンのタイプについては、公式サイトの適合性ページから詳細をご確認ください。

【ココが価格以上!】モーターも進化してよりスピーディーに解錠！



「ドアに溶け込むデザイン＆木目調のカラバリがうれしい。スマホで解・施錠可能なうえ、モーターの全面アップグレードで解錠までの待ち時間がほぼゼロになりました。自治体によっては助成金制度が活用できるので、要チェックです！」（家電女優・奈津子さん）

※「GetNavi」2025年11月号に掲載された記事を再編集したものです。

