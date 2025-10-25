「え、この機能でこの値段!?」プロが“価格以上”と絶賛する神家電５選！
機能性・コスパに加え、「気分が上がる」付加価値でQOLを高める生活家電が注目されている。石窯構造のトースター「EQ-HM30」や、調理が見える「ガラスエアフライヤー」など、家電のプロが「価格以上の逸品」と推す、性能とビジュアルを兼ね備えた製品を紹介する。
【私たちが解説します！】
■家電女優・奈津子さん
芸能界イチ家電に詳しい女優。大量の家電に囲まれながら四歳の息子を育児中。Instagram @natsuko_kaden
■家電ライター・平島憲一郎さん
生活家電の紹介・お試し記事をおもに執筆。調理家電から掃除機、美容・健康家電など幅広い知識を持つ。
石窯形状でピザも裏までこんがり！ 見た目にそぐわず大容量なトースター
象印マホービン
オーブントースター（EQ-HM30）
実売価格：1万9580円
“小さな入口にアーチ型の形状で、熱を逃がしにくい”という、石窯からヒントを得た独自構造を採用。食材に効率良く熱を伝え、トーストやピザなどをすばやく・美味しく焼き上げる。マイコンタイプで、コースに合わせて好みの焼き加減を選択可能だ。
SPEC●消費電力：1300W●タイマー：30分●対応機能：サクふわトースト、こんがりトレー、４枚焼き、マイコン自動コース、温度調節（80〜250℃）など８種●カラー：ホワイト、ブラック●サイズ／質量：約W345×H230×D365mm／約5kg（トレー含む）
【ココが価格以上!】コスパが良いだけでなくスペパの高さも見逃せない
「コンパクトなのに食パンが一度に４枚、25cmのピザも収まる大容量で、スペパ性もバッチリ！美味しく焼けるうえに、扉が簡単に取り外せて手入れがしやすいのも高ポイントです。石窯テイストのデザインも◎」（家電女優・奈津子さん）
３万円台でかき混ぜ機能搭載！ 超お手軽に手料理を振る舞える
ティファール
ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋ホワイト（圧力機能付き） CY3811J0
実売価格：3万8000円
独自の「かきまぜパドル」が、自動で鍋底から食材を返しながら撹拌。まとめて食材を入れてボタンを押すだけで、チャーハンや焼きそば、カレーを自動調理できる。炒めものから煮つめ、圧力調理まで可能で、コンパクト設計なのも魅力だ。
SPEC●定格消費電力：800W●容量：３L（２〜４人用）●通常調理：炒め、煮る、ベイク、おみそ汁、めん類、煮つめ仕上げ、あたためなど全13モード●再加熱：90〜95℃（最長３時間）●保温：63℃（最長12時間）●サイズ／質量：約W310×H274×D326mm／約5.3kg
【ココが価格以上!】自動かき混ぜ機能付きではかなりオトクな価格設定！
「チャーハンやカレーをほったらかし調理できる『かき混ぜ』機能搭載で３万円台は、かなりお手頃。圧力調理後の“圧力抜き”っていつもちょっと恐怖を覚えるのですが、コチラはボタンひと押しでできるのがうれしいです」（家電ライター・平島憲一郎さん）
好きなときに、好きな場所で……自由度満載のパワフルミキサー
シャークニンジャ
Ninja Blast Max(ブラストマックス)コードレスミキサー
実売価格：1万4960円
ステンレス８枚刃とパワフルなモーターにより、氷や冷凍フルーツもしっかり砕く。独自の「Auto-iQ プログラム」を搭載し、ドリンクから料理まで最適な撹拌パターンで仕上げる。取り外したボトルはそのままタンブラーとしても使える。
SPEC●最大充填容量：530ml●定格容量：650ml●定格時間：30秒（Blendモード）、34秒（Smoothie、Crushモード）●刃：ボトル内蔵型●充電時間：約３時間●カラー：３色●サイズ／質量：W91×H310×D116mm／約1.11kg
【ココが価格以上!】外出先でも作りたてのジュースを飲める！
「コードレス＆バッテリー内蔵で、出先でも作りたてのドリンクを楽しめるがイイ！ 蓋には飲み口が付いていて、タンブラー代わりにもなります。スムージーや料理の下ごしらえ、硬い食材の撹拌もお任せあれ！ です」（家電女優・奈津子さん）
調理の様子を目で確認できる新感覚のエアフライヤー
BRUNO
BRUNO ガラスエアフライヤー
実売価格：1万3200円
調理中の様子を見ることができるガラス製バスケットを採用し、“美味しい瞬間”を視覚的に楽しめる。最高200℃の熱風による高温調理がシンプル操作で行え、機能性も秀逸。ガラスなので油汚れをサッと落とせて、ニオイも移りにくい。
SPEC●消費電力：1000W●容量：約3.5L●プリセットメニュー：ノンフライ、から揚げ、冷凍食品、リベイク、セミドライフルーツなど12種●温度調節：60〜200℃●時間調節1〜60分●サイズ／質量：W240×H308×D282mm／約３kg
【ココが価格以上!】焼き加減や色付き方が目で確認できるのが新鮮！
「揚げ、ロースト、グリル、ベイク調理、温め直しがこれ一台で可能。焼き加減や食材の色付きが目視できるのが新鮮で楽しい！ 冷凍食品やお惣菜も美味しく蘇り、外食代が浮きます（笑）。ヘルシーさも叶えてくれる逸品です」（家電女優・奈津子さん）
デザイン性も機能性も文句なし！ おうちセキュリティを任せたい
SwitchBot
SwitchBot ロック Ultra
実売価格：2万2980円
後付けの違和感を無くす「一体型カバーデザイン」採用のスマートロック。３重装備の給電システムで、メインバッテリーは一度の充電で約１年（※１）稼働。電池切れ対策に独自の「微電流解錠機能」を搭載し、閉め出しのリスクがない。
SPEC●バッテリー容量：4200mAh/15.54Wh●通信方式：Bluetooth4.2●デザイン：一体型カバーデザイン、アルミニウム合金、クイックキー●オートロック機能：開閉センサー式●サイズ／質量：W62.6×H122×D66.8mm／377g
※１：解錠・施錠を1日に各10回ずつ行なった場合で算出。
※２：円形サムターンのみ、すべて覆うことができます。設置可能なサムターンのタイプについては、公式サイトの適合性ページから詳細をご確認ください。
【ココが価格以上!】モーターも進化してよりスピーディーに解錠！
「ドアに溶け込むデザイン＆木目調のカラバリがうれしい。スマホで解・施錠可能なうえ、モーターの全面アップグレードで解錠までの待ち時間がほぼゼロになりました。自治体によっては助成金制度が活用できるので、要チェックです！」（家電女優・奈津子さん）
※「GetNavi」2025年11月号に掲載された記事を再編集したものです。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post 「え、この機能でこの値段!?」プロが“価格以上”と絶賛する神家電５選！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.