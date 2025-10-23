国連傘下の国際海事機関（IMO）が推進してきた温室効果ガス削減案の採択が1年延期され、海運・造船業界の悲喜が分かれた。

海運・造船業界によると、17日（現地時間）に英ロンドンで開催されたIMO海洋環境保護委員会（MEPC）特別会議で「船舶温室効果ガス削減のための中期措置」採択を1年延期する案が通過した。IMOは4月のMEPC第83回会議で中期措置を承認し、今月の特別会議で最終採択の可能性もあった。しかし米国やサウジアラビアなど産油国の反対で延期となった。

「海運炭素税」と呼ばれるIMO中期措置は5000トン以上の大型船舶が一定基準の燃料集約度を超過する場合、1トンあたり100ドル（約1万5000円）から380ドルの罰金が科される制度。2050年までに海洋運送部門で炭素排出量を実質ゼロにするという脱炭素戦略「ネットゼロフレームワーク」の一環だ。

今回の延期はトランプ大統領の圧力の影響と解釈される。トランプ大統領は表決直前の16日、自身のソーシャルメディア（SNS）「トゥルース・ソーシャル」に「IMOのグローバル炭素税通過投票に憤慨している」とし「米国はこのグローバル新種グリーン詐欺を容認せず、いかなる形態であれ遵守しない」と投稿した。結局、表決はトランプ大統領の意図通りになった。

ロイターによると、サウジアラビアが提案した中期措置1年延期案には57カ国が賛成し、49カ国が反対した。4月に63カ国が中期措置の導入に賛成したのとは異なる雰囲気だ。韓国は今回の表決で棄権した。4月には中期措置に賛成したが、方向を転換したのだ。海洋水産部の関係者は「全体的な国益レベルで最も良い選択を悩んだ結果」と伝えた。

韓国では海運・造船業界の悲喜が分かれた。海運業界は延期された規制にひとまず安堵する雰囲気だ。海運業界の関係者は「欧州などを行き来する少数の長距離海運船会社はグローバル規制に対応してきたが、多くの船会社は適当な方法がなかった。今回の延期で炭素排出規制に対応する時間を稼ぐことになった」と話した。

造船業界ではエコ船舶の需要が停滞するという懸念が生じている。最近の新規船舶需要は海運活況による船舶需要増加よりも老朽船舶をエコ船舶に入れ替える需要に依存しているからだ。ヤン・ジョンソ研究員は「造船市場では技術ほど価格要因も重要」とし「エコ船舶への転換ペースが遅くなるほど15〜20％安い価格を出す中国造船会社との厳しい全面的競争が増えるだろう」と予想した。