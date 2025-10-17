カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指南！“ツヤ肌のカギは血流促進と炭酸コスメ利用”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「ツヤ肌を手に入れるための絶対条件」と題された動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が自身の美容理論を語った。片岡氏は動画の中で、ツヤ肌を求めるなら「これを知っていないと決して手に入らなくなってしまいます」と強調し、その決め手について解説した。
片岡氏が最も重視したのは“血流の促進”。「ツヤ肌を手に入れるためには大事なのは血流をしっかりと回すこと」と熱く語り、血流が良くなることによって「老廃物が外に排出され、細胞が新しく生まれ変わる」とその仕組みにも言及。運動やトレーニング、マッサージを“日常的にも取り入れていただきたい”とすすめる一方、「それめんどくさいんだよっていう方もよくいらっしゃいます」と、多くの人が感じるハードルにも共感を寄せた。
そこで片岡氏が提案したのが、「炭酸コスメ」の活用だ。「炭酸には血流を促進する効果と老廃物を排出する効果、汚れを取る効果っていう3つの効果がある」とし、それらを活かしたコスメアイテムを塗るだけでも十分に効果的だと実体験を元に解説。「日常生活を変えなくても血流を回すことができるんです」とアドバイスした。
最後に片岡氏は「ツヤ肌を手に入れたいんだったら血流をいかに回すかっていうのを考えて、何ができるかなっていうのを取り入れてみてくださいね」と呼びかけ、動画を締めくくった。
片岡氏が最も重視したのは“血流の促進”。「ツヤ肌を手に入れるためには大事なのは血流をしっかりと回すこと」と熱く語り、血流が良くなることによって「老廃物が外に排出され、細胞が新しく生まれ変わる」とその仕組みにも言及。運動やトレーニング、マッサージを“日常的にも取り入れていただきたい”とすすめる一方、「それめんどくさいんだよっていう方もよくいらっしゃいます」と、多くの人が感じるハードルにも共感を寄せた。
そこで片岡氏が提案したのが、「炭酸コスメ」の活用だ。「炭酸には血流を促進する効果と老廃物を排出する効果、汚れを取る効果っていう3つの効果がある」とし、それらを活かしたコスメアイテムを塗るだけでも十分に効果的だと実体験を元に解説。「日常生活を変えなくても血流を回すことができるんです」とアドバイスした。
最後に片岡氏は「ツヤ肌を手に入れたいんだったら血流をいかに回すかっていうのを考えて、何ができるかなっていうのを取り入れてみてくださいね」と呼びかけ、動画を締めくくった。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす…“やる気が出ない・体が動かない”は深刻な危険兆候
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が警鐘「ハチミツはパンと摂るな!?」プロ直伝の美味しい食べ方
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、独自の健康論「バランスが取れていないと、綺麗も元気も遠のく」
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。