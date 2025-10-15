車内の雰囲気がガラッと変わる！フルーツカラーのスズキ「ジムニー」専用シートカバー発売
自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」を展開する株式会社ラスターは、スズキ・ジムニー専用の新作シートカバー「エクシアジャパン フルーツシートカバー」を発売した。
同製品は、果物をイメージした“ピーチ”“オレンジ”“グレープ”の3色展開で、ビビッドかつ親しみやすいカラーリングが車内を鮮やかに彩る。また、前席のみの設定とすることで、手軽に導入できるカスタムアイテムとなっているため、興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。
ジムニー専用シートカバー 【フルーツシートカバー】発売！
いままでにないカラフルなシートカバーが誕生
自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」（運営：株式会社ラスター）は、このたび新作シートカバーシリーズ「エクシアジャパン フルーツシートカバー」を発売いたします。
今回登場するのは オレンジ／ピーチ／グレープ の3種類。果実をイメージした鮮やかなカラーと柔らかな質感で、クルマのインテリアをフレッシュに演出します。
販売ページ https://beyondjapan.base.ec/search?q=%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3
今回のテーマは 「色で勝負」。
名前の通り、誰にでも親しみのある果物をイメージしたレザーを採用し、ピーチ／オレンジ／グレープという、分かりやすくド直球なカラーネーミングで展開します。
シンプルでありながら存在感のある色合いは、車内を明るく彩り、ドライブをより楽しいひとときに演出します。
さらに、今回は 前席のみの価格設定 とすることで、これまでシートカバーを試したことのないユーザーにも手が届きやすいシリーズとなっています。
特徴
色で勝負
果物をイメージした3色のレザーを採用。
親しみやすいネーミング
「ピーチ」「オレンジ」「グレープ」と直感的に分かるカラー展開。
手が届きやすい価格
前席のみの設定により、初めてのカスタムにも最適。
快適な座り心地
長時間でも快適な質感でドライブをサポート。
商品情報
名称：エクシアジャパン フルーツシートカバー （フロントのみ）
金額：47,300円（税込み）
【カラー】オレンジ ピーチ グレープ
【対応車種】JB64Wジムニー/JB74シエラ/JC74ノマド
【グレード】XC/XL/JC/JL FC
【カバー素材】PVCレザー
【備考】フロント座席のみになります。（運転席助手席のみ）
BeyondJAPANならではのこだわりとクオリティで、カスタムの自由度をさらに広げます。
■ 購入情報
販売ページ：
オレンジ https://beyondjapan.base.ec/items/118747191
ピーチ https://beyondjapan.base.ec/items/118820296
グレープ https://beyondjapan.base.ec/items/118820250
販売店舗情報や詳細については、BEYONDJAPAN公式サイトをご覧ください。
公式サイト：https://beyond-jpn.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/beyond.japan/
お問い合わせ先
BEYOND JAPAN ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 １階
電話番号：070-1573-1716
通販部門：048-971-5096
公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821
リリース提供元：株式会社ラスター