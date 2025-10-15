自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」を展開する株式会社ラスターは、スズキ・ジムニー専用の新作シートカバー「エクシアジャパン フルーツシートカバー」を発売した。

同製品は、果物をイメージした“ピーチ”“オレンジ”“グレープ”の3色展開で、ビビッドかつ親しみやすいカラーリングが車内を鮮やかに彩る。また、前席のみの設定とすることで、手軽に導入できるカスタムアイテムとなっているため、興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

ジムニー専用シートカバー 【フルーツシートカバー】発売！

いままでにないカラフルなシートカバーが誕生

エクシアオレンジ。明るい雰囲気に。

自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」（運営：株式会社ラスター）は、このたび新作シートカバーシリーズ「エクシアジャパン フルーツシートカバー」を発売いたします。

今回登場するのは オレンジ／ピーチ／グレープ の3種類。果実をイメージした鮮やかなカラーと柔らかな質感で、クルマのインテリアをフレッシュに演出します。

販売ページ https://beyondjapan.base.ec/search?q=%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3

今回のテーマは 「色で勝負」。

名前の通り、誰にでも親しみのある果物をイメージしたレザーを採用し、ピーチ／オレンジ／グレープという、分かりやすくド直球なカラーネーミングで展開します。

シンプルでありながら存在感のある色合いは、車内を明るく彩り、ドライブをより楽しいひとときに演出します。

さらに、今回は 前席のみの価格設定 とすることで、これまでシートカバーを試したことのないユーザーにも手が届きやすいシリーズとなっています。

特徴

色で勝負

果物をイメージした3色のレザーを採用。

親しみやすいネーミング

「ピーチ」「オレンジ」「グレープ」と直感的に分かるカラー展開。

手が届きやすい価格

前席のみの設定により、初めてのカスタムにも最適。

快適な座り心地

長時間でも快適な質感でドライブをサポート。

グレープ

ピーチ

商品情報

名称：エクシアジャパン フルーツシートカバー （フロントのみ）

金額：47,300円（税込み）

【カラー】オレンジ ピーチ グレープ

【対応車種】JB64Wジムニー/JB74シエラ/JC74ノマド

【グレード】XC/XL/JC/JL FC

【カバー素材】PVCレザー

【備考】フロント座席のみになります。（運転席助手席のみ）

BeyondJAPANならではのこだわりとクオリティで、カスタムの自由度をさらに広げます。

■ 購入情報

販売ページ：

オレンジ https://beyondjapan.base.ec/items/118747191

ピーチ https://beyondjapan.base.ec/items/118820296

グレープ https://beyondjapan.base.ec/items/118820250

販売店舗情報や詳細については、BEYONDJAPAN公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://beyond-jpn.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/beyond.japan/

お問い合わせ先

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 １階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821

