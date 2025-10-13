¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤âºö»Î¤Î°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤ë¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢Æ¨¤²ÀïÎ¬¤Î¿¿¹üÄº
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè17²ó¡§¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè17²ó¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê"Æ¨¤²"¤ÎÀïÎ¬¤Ç¿ô¡¹¤Î½Å¾Þ¡¢£Ç£É¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
µÆ²Ö¾Þ¤Ç´°àú¤ÊÆ¨¤²¤òÈäÏª¤·¤¿¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È"ºö»Î"¤Î°ìÌÌ¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢Â¾ÇÏ¤ò½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤á¤ë¤è¤¦¤ÊºöÎ¬Åª¤ÊÆ¨¤²¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿°ìÆ¬¤À¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢1998Ç¯11·î¤Î£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤ÎÆ±´ü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢£´ºÐ¡Ê¸½£³ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿°ì´§ÌÜ¤Î£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤¬Àè¹ÔÈ´¤±½Ð¤·¤Ç¾¡Íø¡££²Ãå¤Ë¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¡¢£³Ãå¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Æó´§ÌÜ¤È¤Ê¤ë£¶·î¤Î£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬Á°Áö¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤Æ°µ¾¡¡£¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï£´Ãå¡¢¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤Ï14Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤ò±Û¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»°´§ÌÜ¤ÎÉñÂæ¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿µÆ²Ö¾Þ¤À¡£
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡£¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤¬¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¡¢¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î£Ç¶µþÅÔÂç¾ÞÅµ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¡¢¶¯¹ë¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë·Ý½ÑÅª¤ÊÆ¨¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤ÆÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤ÆÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¡£¸åÂ³¤È¤Îº¹¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈµÓ¤ò¥¿¥á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¸«¤»¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÆ¨¤²¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë"ºö»Î"¤¿¤ë»Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¾¥Àï¤ò·Ð¤ÆÄ©¤ó¤ÀµÆ²Ö¾Þ¡£¤³¤³¤Ç¤â¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï´°àú¤ÊÆ¨¤²¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡½©À²¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿»°´§ºÇ½ªÀï¡£°²ÌÓ¤Î¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢Æâ¤«¤é¤¹¤°¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ê¡¢ÇÏ·²¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1000£í¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤Ï59ÉÃ£¶¡£Ä¹Ãú¾ì¤Î3000£íÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾¯¤·Â®¤¤¤¬¡¢¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ¨¤²¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ÏÃæÃÄ¤Î¸åÊý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔµ¡¡£¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡ºö»Î¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£¸å¤í¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤ÆÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¡£¸½¤ËÃæÈ×1000£í¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï64ÉÃ£³¤È¡¢Á°È¾1000£í¤è¤ê¤â£´ÉÃ£·¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£½Õ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Á°ÁöÆ±ÍÍ¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÂ³¤Ï¤³¤Î´Ö¤Ë¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤È¤Îº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤º¡¢»Ä¤ê1000£í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæÃÄ¸åÊý¤Î¤Þ¤Þ¡£¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤â¡¢ÀèÆ¬¤Î¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤È¸åÊý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÃ¯¤â¤¬Ç§¼±¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ÈÉðËµ³¼ê¤âÀèÆ¬¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¡¢Âç³°¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬·üÌ¿¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤¬¡¢£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡£¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤â¿¤Ó¤¤ì¤º¤Ë£µÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°²ÌÓ¤ÎÇÏÂÎ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë±Æ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²£»³µ³¼ê¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤ËÍª¡¹¤Èº¸¼ê¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤¬¹ï¤ó¤À½ªÈ×1000£í¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï59ÉÃ£³¡£ÃæÈ×¤Î²¹Â¸¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¿ÍÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£