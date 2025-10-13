Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3が9月25日より配信されている。シーズン2は、特に最終話で精神世界を大胆な映像で表現したことで、作品全体に対し「生きるということ」について力強いテーマを描くことに成功した。「今際の国」が何なのか、なぜ彼らはそこに行き着いてしまったのか、そこでの旅路で登場人物が得た気づきと成長。それによって本作は“デスゲームもの”にとどまらない深みを持つ作品として、有終の美を飾った……はずだった。しかし、最終話のラストカットでは物語で登場していなかった絵札「ジョーカー」が怪しげに映され、まだアリス（山粼賢人）とウサギ（土屋太鳳）の物語が終わっていないことを示唆した。

参考：山粼賢人×土屋太鳳、“けんたお”のリスペクトし合える関係性 「いるだけで頼もしすぎる存在」

筆者としても続編の制作が決まった時に以下の記事でどのような内容になるのか、いろいろ予測していた。結果的に、原作要素を少しだけ加えた完全オリジナルの全6話という形で描かれたシーズン3は、シーズン2までの物語にあった煌めきを失ってしまったように感じる。そのことについて考えたい。

※本稿は『今際の国のアリス』シーズン3全話のネタバレを含みます。

・導入を丁寧に描こうとしていることはわかったが……

物語の出だし、特になぜアリスとウサギが今際の国に再び戻ってしまうのか、動機や状況のビルドアップは丁寧だったように感じる。原作の続編『今際の国のアリス RETRY』では、スクールカウンセラーとなったアリスが、出産間際の妻であるウサギに会うために病院に急ぐ中で、事故に巻き込まれて再び臨死体験をしてしまう。一方でシーズン3では、ウサギも再び今際の国に行く展開に。そこで、ウサギが抱え続けている父の死に対するトラウマに目を向けた点は非常によかったと思う。

たとえ結婚しても、個人が抱える闇が簡単に晴れるわけではない。生きることを考える上で、サバイバーズ・ギルト（危険な状況から生存した者が心に抱く罪悪感）などのメンタル面に残る傷について触れたこれまでのシーズンに通じるように、ウサギの精神的に救われきれない気持ち、死の世界に寄り添ってしまいたくなる気持ちもまた、あれだけの体験をした者の“これから”を描くうえでとても大切なものだ。

物語の発端は、前シーズンで永住権を選んだバンダ（磯村勇斗）がアリスを再び今際の国に連れ戻したいという、やや強引な動機なのだが、それを実現させる上でウサギを今際の国に引き込むことへの合理性に対する目配せは丁寧だった。特に父の死に対する精神面での決着を前シーズンで着けていなかったことで、アリスを悲しませるとわかっていてもクロージャー（けじめ）を求める彼女の気持ちが少なからず理解できるからだ。父のいる死の世界に行くことは、彼女にとって父との再会や死の真相を聞くことを意味するのではなく、父がいるとわかっている死の世界に自分の身を置くことのほうが、（アリスと暮らす）現実世界にいるより心地よいから、という理由のように思える。そして、時にはそのような客観的に見ると“悲しい”選択をしてしまう人がいることを描くこと自体、これまでシリーズが描いてきたテーマ性において重要なことに感じるのだ（とはいえ、父の死に囚われていることと、人妻の身で会ったばかりの男に渡された薬を飲む、という常軌を逸する行動の理由が結びつくかと聞かれると、やや疑問ではある）。

これまでのシーズンが「もしこの世界（臨死状態）を抜け出せたら、これからはどう生きていきたいか」という問いをはらんでいたのに対し、今シーズンは「いざ、現実世界に戻ってきても、あの時に掲げた理想論とも言える指針の通りに生きることの難しさ」を突きつける。アリスと行動を共にする薬物中毒者のテツ（大倉孝二）や、自殺未遂の経験があるノブ（醍醐虎汰朗）などのキャラクターを通してもそこに触れようとしたことは理解できるのだが、そういった骨のあるサブジェクトやテーマを作品そのものがしっかり描き切ることに成功したのかと考えると、首を傾げざるを得ない。その大きな要因は、主にノイズになってしまった新キャラクターの存在と、ゲームの性質が大きく変化したことにあると感じる。

・リュウジのキャラクター性が生んだ物語へのノイズ

シーズン3から登場した、物語の鍵を握る重要人物のリュウジ（賀来賢人）。彼は鑑賞者にとってあまりにもunlikableな（好きになれない）キャラクターだった。というのも、最終話までの言動を考えると、どう考えても彼は善人ではない。

もともとはアリスやウサギといった、渋谷の事故の生存者から臨死体験中の記憶を聞き出そうとする、ユニークな役割を持つキャラクターだった。しかし、物語が進むにつれてその傲慢さが浮き彫りになり、ウサギに対する恋情、死の世界への固執など、盛り沢山な感情を抱える人物として映るようになる。そして残念なことに、それらの感情に共感したり寄り添ったりできるほどの一貫したキャラクター性が描かれず、むしろ新婚ほやほやのアリスからウサギを奪おうとするかのような寝取り要素が気になって仕方ない。

特に「ミライすごろく」では、プレイヤーの感情を覗き見する“げぇむ”の見せる映像の多くに、既婚者であり、妊娠していることさえわかっているウサギと、どうにかこうにか未来で関係性を続けたい彼の欲望が部屋一面に映され続ける。これまでの『今際の国のアリス』において、アリスとウサギの信頼と恋愛関係の発展は物語のエモーショナルな部分を担っていたこともあり、2人を応援してきた鑑賞者がこれを気持ちよく観られるはずもないのだ。

悪人ムーブをするなら、いっそのこと悪人を極めればいいのに、ところどころで良いところを見せようとするので、ヒール役にもなりきれていない。登場人物の全員がモラルのある人間であるべきだとは一切思わないが、この一貫性のなさは人間臭さを感じる類のものとしても機能せず、単純に鑑賞者に戸惑いやフラストレーションを与える。それに加え、車椅子の設定も活かせておらず（「ミライすごろく」で扉に車椅子を挟めるためだけだったと言っても過言ではない）、本来なら苦労するはずの体力ゲームをなんなくクリアし、「だって鍛えているから」だけで彼の能力を押し通そうとする無理やりさも相まって、このキャラクターを深掘りしたいと思う気持ちを阻害するような設計が非常に残念だった。特に賀来賢人の演技が悪かったわけでもないが、賀来という俳優が公私ともに好印象で、皮肉にもそれゆえに役の説得力が欠けてしまったことも否めない。

リュウジ以外にもキャラクターディベロップメントが不十分に感じた登場人物はいる。中でも今シーズンにおけるヴィランとして立ち回っていたバンダが、「前回の“げぇむ”をクリアした人物だから」というよくわからない理由で面識のないアリスを今際の国の国民にさせることだけに固執し、モットーのない空っぽな悪役として動いたことで、シーズン2で見せたカリスマ性とキャラの魅力を失ってしまったのは残念である。そして魅力を失ってしまったのは、登場人物だけではない。

・おざなりになってしまった、作品の核とも言える“げぇむ”

シーズン3で開催された“げぇむ”は全部で7つ。原作にもあった「おみくじ」や「ゾンビ狩り」に対し、原作から少し改変された「暴走でんしゃ」やオリジナル要素となる「レーザーを避けるげぇむ（名称不明）」、「東京びんごたわー」「かんけり」そして「ミライすごろく」は、これまでのシーズンの“げぇむ”に比べ随分毛色が違っていた。というのも、そのほとんどが“運ゲー”でしかなく、アリスが頭脳を使って自らの力で抜け道や必勝法を探す形ではクリアできないものになっているのだ。

「おみくじ」こそ一見“運ゲー”に見えて、答えがわかれば矢を避けることができたり、アリスが気づいたように抜け道を探したりする余地がある。しかし、例えば「暴走でんしゃ」に関しては、ウサギたちが運だけで進む一方、アリスたちは誰も仲間が欠けることなく進んでいて、彼が必勝法に気づいたことを示唆するのに、その説明は省いている。結局のところ、これらのげぇむのほとんどが単純に登場人物を減らすためだけに機能していて、途中で死んでいった仲間たちの死さえ、軽く感じられてしまうのが問題だ。アリスが身につけるプロットアーマーのせいで、彼を生かすためにキャラクターが死ぬことそのものが、ただの脚本的な作業でしかないのだ。

ただ、その中でも薬物中毒者のテツが死ぬシーンは深く描かれていた。自分のもとを去った元妻を選ぶか、それとも薬と女など派手な“成功”を選ぶか。発狂しながら悩む彼が薬の袋をポケットから取り出すシーンをよく見ると、実はその袋が空になっているのだ。実際に摂取したシーンを描かずとも、実は手をつけていたことを明かすと同時に、最後の幻に導かれたことも含め薬物でハイになったまともじゃない思考での選択だったこと、その一連の映し方がうまい。

つまり、再び薬物を選んだことが彼の人生を終わらせたわけで、このシークエンスのコメンタリーそのものが先に述べた本作が描こうとしていたテーマ（「いざ、現実世界に戻ってきても、あの時に掲げた理想論とも言える指針の通りに生きることの難しさ」）にも繋がっている。それと同時に、不安定な状態の時に一人きりになってしまうことの危うさや、人間が簡単に変われないことなどの不都合な真実を指摘している分、彼の死にはインパクトがあるのだ。

・結局はグローバル展開のため？

正直、エピソード前に何の警告も出なかった唐突で壮絶な津波シーンなど、映像的なインパクトばかりが優先され、過去の人気キャラクターの再登場など何だか形ばかりのファンサービスが目立った最終話。極め付けは、グローバル展開を匂わせるようなラストシーンである。

他の地域に繋げるために、“地震”というセンシティブなマターをあえて使う必要があったのか。そしてすでにげぇむをクリアした主人公がまた再参加を強制される展開、そしてグローバル展開の布石のためだけに作られたと感じてしまうほど、物語そのものの深みが失われてしまった現象は、同じくNetflixの大ヒットシリーズ『イカゲーム』が辿った道と酷似しているように感じた。

どちらの作品も世界的に注目を浴びるNetflixのコンテンツであり、簡単に終わりを迎えることができないのだろう。おそらくスピンオフという形で北米版が作られる可能性が高いが、それぞれの制作が完全に決まったわけでもない。スタジオ側も批判的な意見の多い作品をわざわざ作るだろうか。しばらくの間、制作側と作品のファンがお互いを静観する状態が続きそうだ。

（文＝アナイス）