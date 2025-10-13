¡Ô14ºÐÇ¯²¼¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿û¸¶¾®½Õ¤ÈÅÅ·âº§¡ÕÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿É×ÉØ´Ø·¸¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥É¥¢±Û¤·¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤Îµ÷Î¥¡×
¡¡Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡£Ææ¤á¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¿Íµ¤¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¡£14ºÐÇ¯²¼¤Î¿û¸¶¤µ¤ó¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡ÖÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Éý¹¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é¡¢·ëº§¡¢Åì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¤È¤Î°Õ³°¤Ê±ï¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È·ëº§¡ÓºÊ¡¦¿û¸¶¾®½Õ¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÈù¾Ð¤à¹õÅÄ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Åìµþ¤ÈÃÏÊý¤Î¤È¤¢¤ëÄ®¤ÇÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¥Þ¥Ë¥¢ À¸³è¡Ù¡Ø¤ª¤é¤ª¤é¤Ç¤Ò¤È¤ê¤¤¤°¤â¡Ù¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¡ÖÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬Ï·µà²½¤Î¤¿¤á·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·µï¤òÃµ¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãµ¤¹¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»³Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅì½Ð¥¯¥ó¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦±é¤·¤¿¤È¤¡¢¡ØÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Èà¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Î¥ó¥Ó¥ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÈà¤ÎÊë¤é¤¹»³¾®²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åì½Ð¤µ¤ó¤Î¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤É¡¢Ìî¼ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼êÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ¿Í¤Î²È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Å¤¤Æó³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤Ç¤¹¡£Âç²È¤µ¤ó¤¬¡Ø¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¹©¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤äYouTube¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÉ¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤ÆÉô²°¤ò¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£²È¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é"À¸¤¤ë¤³¤È"¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶õµ¤¤¬À¡¤ß¡¢ÎÃ¤·¤¯¡¢¹ó½ë¤Î¤³¤Î²Æ¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤ÇÌ²¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Í¯¤¿å¤â¤¢¤ë¡£ÅÅµ¤¤âÄÌ¤ê¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¤Ç¥¬¥¹¤â»È¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅÇÈ¾õ¶·¤¬°¤¯¡¢·ÈÂÓ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²È¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥¤¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Äí¤Î³°¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Æ³°¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ê¼«Á³¤Î½Û´Ä¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Ìá¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¡ÖºÊ¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡ºÊ¡¦¿û¸¶¾®½Õ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯½Õ¤Ë¾å±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦ÉÂ¤È¥¿¥¤¥à¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¡£
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·Î¸Å¾ì¤ÎµÊ±ì½ê¡£ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤ËÈà½÷¤â¤¤¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤È¤ó¤¬¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥·¥ã¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦ºäÅìÌ¦Ç·½õ¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤éÂ¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¤¬¶¦±é¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤¬¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡ØÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤Á¤ç¤¦¤Éºù¤Îµ¨Àá¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Î1¤Ä¤Ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿è¤Ê¹Ô°Ù¤¬¿û¸¶¤µ¤ó¤Î¿´¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ªÎé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¼Ì¿¿¤¬ÆÏ¤¡¢¤½¤³¤«¤éÉÑÈË¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Åö»þ¤¢¤Ã¤¿2½µ´Ö¤ÎÂÔµ¡´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Èà½÷¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡¢º£Ìë12»þ²á¤®¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦³°½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¡£¡Ø²ñ¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¤¬¹Ô¤¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦ÏÃ¤¹¹õÅÄ¤µ¤ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬·ë¤ó¤À2¿Í¤Î¶á¤¯¤Æ±ó¤¤²È¤Ï¥É¥é¥Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¸³«¤À¡£Åö»þ¤«¤é·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¡¢±£¤µ¤ºÆ²¡¹¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤â¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï´é¤ò½Ð¤·¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢14ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îðº¹¤ËÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹¬¤»¤Ê¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯Îðº¹¤ÏÎ®¹Ô¤êÊª¤ä¿Íµ¤¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤«¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤Ê¡£Èà½÷¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¯Îðº¹¤è¤ê¡¢½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«Âç¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£1¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿©»ö¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇËèÆüÇ¼Æ¦¤Ë¥¥à¥Á¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Àç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿µ¤¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤«¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿Ä¾É®¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê2¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤È½ñ¤¤¤¿¡£2¿Í¤¬¶¦Í¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡£ÊØÍø¡¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¡£¿åÅû¤Ï¼ê´Ö¡¦³Ú¤·¤¤¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤â³Ú¤·¤á¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¤³¤È¤ÇÃÏµå¤Ë¥´¥ß¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¸½¼ÂÅª¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡×¤ÈÂç¤¤¯½Ð¤¿¡£¤½¤Î¿´¤Ï¨¡¨¡¡©
¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÁ´Éô·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¹¶·â¤¹¤ì¤ÐÈ¿·â¤µ¤ì¤ë¤«¡¢º¨¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ë¡Øº£Æü¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È¡¢¤ª¸ß¤¤»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯½Ï¿ç¤Ç¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËèÆü¤òÁ÷¤ì¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤Îµ¤¸¯¤¤¤ä²û¤Î¿¼¤µ¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼þ°Ï¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¼èºà¡¿Ê¸¡¡ÃæÌîÍµ»Ò¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡¡»£±Æ¡¿»³¸ýÈæº´É×