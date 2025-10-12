40Lの大容量で撥水性＆耐久性◎、A4収納可ってスペック強すぎ…！【ニューバランス】のリュックをAmazonでゲット!!
【ニューバランス】のリュック、最強すぎる。40Lの大容量で撥水性＆耐久性◎、A4収納可！Amazonにて!!
【new balance(ニューバランス)】リュック トップローディングバックパック は、40Lの大容量を誇り、A4収納OK、撥水仕様、耐久性に優れるまさに最強のリュックだ。ユニセックスアイテムで、通勤・通学にも最適。
スポーツシーンから普段づかいまで、幅広く活躍する大容量バックパック。
長く使える耐久性の高い素材を採用し、たっぷり収納の40Lが何よりうれしい。
底部にはシューズ専用ルームが付属。部活などにも便利だ。
高撥水により雨の日も活躍し、汚れもふき取りやすい。多数のポケットが配置され、傘・ペットボトルもサイドポケットに収納できる。
2泊〜3泊までの荷物も楽々収納できてしまう。さあ、このリュックで心躍る次の冒険へ出かけよう。
