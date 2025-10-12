ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【ニューバランス】のリュック、最強すぎる。40Lの大容量で撥水性＆耐久性◎、A4収納可！Amazonにて!!



【new balance(ニューバランス)】リュック トップローディングバックパック は、40Lの大容量を誇り、A4収納OK、撥水仕様、耐久性に優れるまさに最強のリュックだ。ユニセックスアイテムで、通勤・通学にも最適。

スポーツシーンから普段づかいまで、幅広く活躍する大容量バックパック。

長く使える耐久性の高い素材を採用し、たっぷり収納の40Lが何よりうれしい。

底部にはシューズ専用ルームが付属。部活などにも便利だ。

高撥水により雨の日も活躍し、汚れもふき取りやすい。多数のポケットが配置され、傘・ペットボトルもサイドポケットに収納できる。

2泊〜3泊までの荷物も楽々収納できてしまう。さあ、このリュックで心躍る次の冒険へ出かけよう。