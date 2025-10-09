Zerofrom（ゼロフロム）が、10月8日から放送開始となるTVアニメ『転生悪女の黒歴史』（テレビ東京／BS11ほか）のエンディング主題歌「リジェネ（アニメver.）」を、本日10月9日に先行配信した。

Zerofromは、配信者として活動するれれい、じぇい、せるふぃの3人による2.5次元ユニット。「リジェネ（アニメver.）」は、10月24日にLDH Recordsからリリースされるデビュー配信シングル「リジェネ」のアニメサイズバージョンとなっている。

疾走感あふれるサウンドと切なさを秘めた歌詞が、同アニメの持つ“黒歴史”や“転生”というテーマに深く響き合い、Zerofromの3人が放つ強い想いと重なり合う一曲に。また、タケノコ少年が楽曲を手掛けており、原作の世界観に寄り添いながらも、Zerofromならではの力強さと繊細さを感じさせるサウンドに仕上がっている。

あわせて公開されたジャケット写真は、同アニメの世界を思わせるクラシカルな衣装と幻想的なビジュアルが印象的なものに。貴公子のような姿の3人が、“ゼロから描く未来への軌跡”というユニットのコンセプトを体現している。

さらに、アニメ初回放送終了後の10月9日12時に、ノンクレジット版エンディング映像の公開も予定。アニメと楽曲が一体となった“Zerofrom×転生悪女の黒歴史”の世界を堪能できる映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）