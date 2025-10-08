阪神は８日の「みやざきフェニックスリーグ」西武戦（南郷）に２―１で辛勝。相手先発の高卒１年目育成左腕・冨士大和投手（１９）の攻略に終始手を焼き、若手主体のレオを相手にロースコアのゲーム展開を余儀なくされた。

ポストシーズンを目前に控えた虎からすれば、爐ませ犬瓩里茲Δ柄蠎蝓弔隼廚辰討い燭藺膣岼磴ぁＦ邏燭離泪Ε鵐評紊砲い震橘昇枯咾論疑神橘辰了盪劼世辰拭

昨秋のドラフト会議で西武に育成１位指名されたばかりの冨士は、ついひと月半ほど前にようやく１９歳になったばかり。身長１８６センチの長い腕をムチのようにしならせる変則的な投球フォームで坂本、木浪、小幡ら一軍経験豊富な虎戦士たちを終始圧倒した。

１４０キロ台後半の力感ある直球に加えチェンジアップ、フォークなどの変化球も切れ味十分。初回に豊田に先制ソロこそ浴びたが、２回〜５回までは４イニング連続で三者凡退。四死球０と抜群の制球力で、虎打線の内角を容赦なく突き続けた。

球数が１００球にさしかかった７回に野選で１点を失い、なおも一死二、三塁のピンチを背負ったが中川を見逃し三振、井坪を三ゴロに打ち取り窮地から脱出。７回４安打無四死球７奪三振２失点の堂々たる投球内容で、背番号１２３はマウンドを降りた。

全くの無名投手の快投に、猛虎の看板選手たちも衝撃を隠せなかった。この日、ＣＳファイナルステージ（１５日開幕、甲子園）へ向けた最終調整登板に臨んだ才木浩人投手（２６）はゲーム後「向こうの冨士君…でしたっけ？ すごくいいピッチャーでした」と記者たちに対し、自ら切り出す形で言及。

セ・トップの防御率１・５５でタイトルを確定させ、米球界からも注目される本格派右腕は「直球の質もすごくいいと思いますし投げ方を見てもしなやか。（打者は）タイミングを取りにくいだろうなと思いながら見ていました。まだ高卒１年目ですよね？ すごい楽しみだなと思います」と賛辞を惜しまなかった。

虎の扇の要として、１２球団最強の投手陣を牽引した坂本誠志郎捕手（３１）も「いや…。いいピッチャーですね」と少し表情を明るくしつつも驚きを隠せない。「直球も強いし変化球でいつでもカウントが取れる。高卒１年目とは思えない。球威も落ちないしマウンドから『抑えてやる』という気持ちも伝わってきた。僕も前に飛ばそうと思って打ったんですが、前に飛ばなかった（笑い）。すげえなあと思いました」。

この日侍ジャパンへの選出が発表されたばかりの坂本は、今や名実ともに球界を代表する捕手のひとり。虎の頭脳派は「打席に立っている相手にいろいろ考えさせると、抑えることができる可能性も上がる。そういうピッチングをしていると感じた。とてもいいピッチャー」と１９歳の野球脳やメンタルの強さも称賛した。

藤川球児監督（４５）も報道陣の問いかけに応じる形で「自分は今、ＣＳに向かうチームの監督ですから、監督という立場を外せば…。良かったですよ。非常に。冨士投手も良かったですし最後の４１番の投手（成田）も良かったですね。評論家としてなら言えますが、仕事が違うのでね」とコメント。日ごろは他球団選手への言及を極力控える虎指揮官も一線を踏まえながら、その将来性に太鼓判を押した。

この日の試合終了後、冨士は取材に応対。「才木も坂本も藤川監督も、冨士くんのこと褒めていましたよ」と水を向けられると「ホントっすか〜！ うれしいっす！」と１９歳の少年らしい屈託のない笑顔で表情をほころばせる。「自分の実力を試せるいい機会でしたし、自信を持ってしっかり内角を突くことができました。きょうは成長できた一日だったと思います」。

当面の目標は支配下昇格。だがそう遠くないうちに、新たな難敵として虎の前に立ちはだかる日も来るかもしれない。