タカラトミーから発売されている、世界24カ国で展開され、初心者から上級者、ディズニーファンを魅了しているTCG「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」

「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」第6弾となる「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック大いなるアズライト」が発売されます☆

タカラトミー「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック大いなるアズライト」

価格：ブースターパック 330円（税込）／1BOX16パック入り 5,280円(税込)

発売日：2025年10月31日（金）

対象年齢：8歳以上

内容：ブースターパック 1パック6枚入り 全204種+α 予定

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

ディズニー公式TCGとして、ドイツの老舗ゲーム・パズルメーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売を開始し、これまでに10億枚以上販売された大人気TCG「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」

2025年1月から世界26の国や地域で展開されています。

不思議な世界 「ロルカナ」を舞台に、プレイヤーは魔法のインクを操る魔法使い「イルミニア」の一人となって、ディズニーのキャラクターを「グリマー」として描き、伝承「ロア」を集める果てしない冒険に挑みます。

魅力的なオリジナルの描きおろしイラストと戦略性の高いゲームの設計が特徴で、映像作品のシーンを忠実に再現したものだけでなく、「ロルカナ」オリジナルの世界観を描いたイラストもカード化。

多くの方に馴染みのあるディズニーキャラクターが登場するため、TCGに触れたことがない方にも親しみやすく気軽に始めやすい内容であり、ディズニーファンにも響く高いコレクション性を備えています。

また、初心者でも簡単に遊べるようなゲームシステムでありながら、TCGに慣れている上級者でも楽しめる奥深さと高い戦略性により、多くの幅広いユーザーが楽しめます。

今回発売される「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック大いなるアズライト」には、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」などおなじみのキャラクターたちに加え、日本でも大人気の「ベイマックス」のカードを初収録！

今回発売される「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック大いなるアズライト」には、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」などおなじみのキャラクターたちに加え、日本でも大人気の「ベイマックス」のカードを初収録！

ほかにも『リロ＆スティッチ』の「スティッチ」や『ラマになった王様』の「イズマ」、

さらに2025年12月公開予定のディズニー映画『ズートピア２』に登場する「ニック・ワイルド」や

「ジュディ・ホップス」のカードも収録予定です。

また、日本語版では初めてボックス購入特典としてプロモーションカード《リロ - 抜け出し名人》がボックスに 同梱されます☆

ディズニーロルカナ カジュアルパーティー

開催日時：2025年11月3日(月・祝) 12:00〜19:30（予定）

開催場所：サンシャインシティ 文化会館ビル５階（東京都豊島区東池袋３−１）

応募方法：公式 HP よりオンライン受付（※参加者多数の場合、抽選になります。）

公式 HP：www.takaratomy.co.jp/products/disneylorcana/event/

※詳細については、公式ホームページを確認ください

勝敗に関係なく交流を目的にゲームを楽しむパーティーイベント「ディズニーロルカナ カジュアルパーティー」を日本初開催。

勝敗を決する公式大型大会とは異なるスタイルで、交流を目的に参加者たちがロルカナのゲームを楽しむ日本初のパーティーイベントです。

勝ち負けに関係なく、ゲームを楽しむことが好きなロルカナプレイヤーたちが、パーティー気分で気軽に「ロルカナ」を楽しむことができます。

これまで対戦やコレクションされていた方にはまた新たな気持ちで、これから始められる方も気軽に楽しめるTCG。

タカラトミーの「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック大いなるアズライト」は、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売開始です☆

