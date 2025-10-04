「花屋さんだけ作画が宮崎アニメみたい」スーパー内とは思えない“異世界空間”が大反響
スーパーマーケット内の花屋さんが“まるで異世界”と話題を集めている。
投稿したのは、ヨシダチャンネルさん（@yoshidabi_zu）。「花屋本気すぎていい」というコメントとともに、滋賀県にあるフレンドマート大藪店の中にある、花屋さん「プチフルール」の幻想的な店内を撮影し、Xに投稿した。空間一面に広がるドライフラワーの装飾で、スーパーマーケットの中とは思えない“異世界”のような空間だ。
“まるで異世界”なスーパーマーケット内の花屋さん
投稿を見た人からは「魔法使いがやってそうですね」「絵画みたいに綺麗やな…」「花屋さんだけ作画が宮崎アニメみたいになってて草」「異世界転生した先にある魔法世界の花屋さんって感じがする」「スーパーも平成ノスタルジーを感じさせてくれて最高」などの声が寄せられ、投稿には33万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は10月3日14時のデータ）。
ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、投稿者を取材。「久しぶりの実家だったので、母に花を贈ろうと、初めてこちらの花屋さんに寄りました。スーパーは昔から慣れ親しんだ場所だったので、こんなおしゃれなスポットが!?と驚きました」とコメント。
投稿の反響については、「家族から『新聞に載ったよ』と連絡がきたり、お花屋さんからも『本当にありがとう』と連絡がきました！こんなことになるとは思わなかったですが、私にとってとてもうれしいバズでした！」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）