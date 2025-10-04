なぜか共感！“一風変わった”アクセサリーの選定基準が「自分と同じ感性の人いて感動」と反響続々
なぜか共感できる、アクセサリーの“一風変わった”選定基準がSNSで話題を集めている。
投稿したのは、マガイトさん。姉と夫のアクセサリーの選定基準をXに投稿した。姉が「アクセサリーを選ぶときは『おいしそうかどうか』で選ぶ」、ゲーマーの夫が「これステータス上がりそうで好き。魔法攻撃力＋2かな…。こっちは素早さ＋5」と言っていたことに共感したそう。
“一風変わった”アクセサリーの選定基準
投稿を見た人からは、「子どもの時、アクセサリー美味しそうかどうかが基準だった」「自分と同じ感性の人いて感動。見た時にすぐ『美味しそう』って出る」「他はともかく、赤い宝石は攻撃力が上がりそう」「私の持ってるアクセサリーは治癒力アップしそうなのが多い」などの声が寄せられ、投稿には8万4000件超の“いいね”が押されている（※数字は10月3日14時のデータ）。
ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、投稿者を取材。「『美味しそうか』『ゲームのアイテムっぽいか』を基準に、アクセサリーを選んでる方が思っていたよりも多くて、『周囲が同意してくれないから自分だけかと思ってた』というような投稿もあって面白いなと感じました！私自身は手持ちの服にコーディネートしやすいように選ぶ比較的シンプル派です！」と話している。（『ABEMAヒルズ』より）