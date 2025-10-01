【ZARAの黒】が大人の味方！“それどこの？”って聞かれそう♡ 「おしゃれバッグ」

なんだかコーデがパッとしない……。それなら、重厚感のあるカラーがリュクスなムードを演出し、一癖きいたデザインでセンスアップも狙える【ZARA（ザラ）】の黒バッグがおすすめ。周りからも「それどこの？」って聞かれそうなおしゃれバッグは、ワンランク上を目指したい大人コーデの強い味方になるかも。

見た目も使いやすさも備わったシティバッグ

【ZARA】「ダブルハンドル シティバッグ」\5,990（税込）

ころんとしたフォルムが可愛いシティバッグは、今シーズン注目されているレディライクな装いの相棒にしたい。チャーム用のバックル付きなので、キーホルダーやマスコットなどをジャラッと付けてデコレーションできるのも魅力的。小さめながらマチが9.5cmあるため、見た目以上に収納できそうです。長めの持ち手で肩がけも楽ちん。

一癖デザインがおしゃれな洗練バッグ

【ZARA】「ミニトートバッグ」\5,990（税込）

洗練されたデザインで大人コーデを格上げできそうなトートバッグ。一癖きいたフォルムが新鮮で、周りと差がつくおしゃれを楽しめそう。クラッチバッグ感覚で持ったり、取り外し可能なクロスボディストラップを付けてショルダーバッグとして使ったり。気分やファッションに合わせてスタイリングできます。

主役級に映える褒められチェーンバッグ

【ZARA】「ミニチェーンバッグ」\4,390（税込・セール価格）

ゴールドカラーのチェーンが映える、クラシカルなデザインが魅力。一点投入するだけで今っぽくおしゃれな雰囲気をまとえそうなバッグは「それどこの？」って聞かれるかも。チェーンとショルダーストラップは取り外し可能。カジュアルコーデをランクアップさせたいときや、フェミニンスタイルにエッジをプラスしたいときにも活躍しそうです。

こなれた印象を与えるヴィンテージ風デザイン

【ZARA】「クラックテクスチャー加工ポケットバッグ」\6,590（税込）

クラックテクスチャー加工が、ヴィンテージ感のある雰囲気を演出。サッと持つだけでこなれ感のあるスタイルを楽しめそうなバッグです。メタルジッパー付きマルチポケットやフラップ付きのポケットも、コーデにいいアクセントを与えます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

