お笑いタレントの狩野英孝（43）が30日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。神主デビューで最悪な失敗をしたことを明かした。

今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送された。「家族にしか分からないウチの家業の大変な所」のトークテーマで、宮城県栗原市にある、櫻田山神社の神職でもある狩野は「10年前に神主デビューしたんですけど…」と切り出した。

デビューして分かったのは「その願い主の方のご祈祷を担当された時に、祝詞って読むんですけど。その祝詞ってもう本当に難しい。見たことない言葉とか漢字がブワーって並んでる」と、神道の祭祀において神に対して唱える言葉が難解だったこと。

それが「僕らまず最初にずっと一生懸命、どういう読み方なのか、どういう意味があるのかとか、これを全部解釈してって。で、初めてのデビューだから絶対に間違えられない。本当に凄い強い気持ちで神社に来て、この願いを神様に届けてくださいって託されてるんで。言い間違えたり噛んだりなんかした時に、この人の願いが神様に届かなかったら、自分の責任なんで…」と重圧が半端ではなかった。

この祝詞を「一生懸命もう何日間も練習して」と必死の思いで練習した結果「最後、かまずに言い間違いせず“かしこみもかしこみもまおす”って」と見事やりきった。だが、「言えた!っていう安心感でか、緊張がスッと解けて“以上、祝詞でした”って言うところを“以上、呪いでした”って言っちゃった」と最悪な間違いをしてしまった。

これにはスタジオも騒然。狩野は「すぐ言い直したんですよ。“以上、呪いで…いや、祝詞でした”って言ったんですけど、ざわざわざわざわ…ってなっちゃって」と、その場もざわついていたことを振り返った。