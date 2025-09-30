ダウンタウンから絶縁宣言…『浜ちゃんが！』異例の最終回当日での終了発表に読売テレビとの“険悪さ”

「ほとんどの社員が打ち切りを知らされておらず、かなり驚きました」

そう語るのは読売テレビの制作局ディレクターだ。

‛08年10月から放送され丸17年続いた、『ダウンタウン』浜田雅功（62）がMCを務めるバラエティー『浜ちゃんが！』（日本テレビ系、読売テレビ制作）が終了した。

読売テレビは９月24日、大阪市中央区の同局で番組改編会見を実施し、同24日深夜の放送をもって同番組が終わることを発表した。最終回の放送と同じ日に打ち切りが発表されるのは異例だ。

放送当日まで『浜ちゃんが！』の終了についてアナウンスしなかった理由について、同局の田中雅博コンテンツセンター長は

「なかなかいいタイミングがなかった」

と説明しているが……。

同局は６月に『ダウンタウンDX』も終了したばかりで、これでダウンタウンとは“縁が切れた”ということになる。DX終了時にはダウンタウン本人がスタジオ出演しないだけでなく、１秒たりともダウンタウンの過去映像すら流れず違和感だらけで終了した。

この背景には松本人志（62）と読売テレビの確執があった。

松本の性加害疑惑報道を報じる際に同局の『ミヤネ屋』（日本テレビ系、読売テレビ制作）が被害を訴える“A子さん”に松本サイド関係者が証人として出廷させないよう“交渉を依頼した”という内容を再現VTRで報じた。さらにスタジオのコメンテーターもそれが“事実前提”でコメントしたことで、松本さんの弁護士は「偏向報道だ」として反論。松本さんもXでその声明文を投稿し“無言の抗議”をした。

なんとか番組存続の道を探ったが……

「読売テレビの社長は、ミヤネ屋に非はないとの見解で、平行線をたどった。その後DXの険悪な終わり方もあり、『浜ちゃんが！』はどうなるのだろうと局内でウワサになっていました。今回の打ち切り発表の少し前に社員向けの改編説明会があり、そこで『浜ちゃんが！』がシレっと違う番組に差し替えられていたので驚きました」（別の読売テレビ関係者）

番組の一部関係者と局の上層部にしか知らされていなかったという今回の終了劇。そのウラには、やはり局とダウンタウン側との激しい“駆け引き”があったようだ。

「どうも読売側としてはなんとか番組存続の道を探っていたそうなのですが、ダウンタウン側が頑として終了を譲らなかった。そのことが、突然の終了発表になった理由のようです。一方で、長寿番組ではありますが、横並びの視聴率が近畿圏でほぼ毎回最下位でした。読売テレビ的には、ダウンタウンとの“繋がり”を失う以外は、あまり痛手にはならないですが……」（同・読売テレビ関係者）

最終回は『芸能人お取り寄せ＆差し入れグルメ総集編』で、浜田本人の出演はなくあっさりとしたもの。しかも番組HPには10月１日放送予定で『カードゲーム ボブジテン総集編』とあるが、当然ながら放送されることはない。

『浜ちゃんが！』の枠には、ブラックマヨネーズ・吉田敬と霜降り明星・粗品の『吉田と粗品と』が10月１日にスタートする。まさにドタバタの終了劇だが、吉本興業とは仕事はしていくようだ。

松本の逆鱗に触れ、ダウンタウンから絶縁された読売テレビ。果たして、そのことが吉と出るか凶と出るか――。