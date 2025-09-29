IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が、あらたなヘアスタイルのオフショットをInstagramで公開し、話題を集めている。

【写真】巻き髪が可愛い！IVEリズの黒髪ミディアムヘア①②【写真】IVE『それスノ』出演時のオフショット①～⑤

■ブロンドやピンクヘアが定番だったIVEリズ、大胆イメチェン！

2021年12月のデビュー以来、ピンクやブロンドなど、ロングのハイトーンヘアが定番スタイルとなっていたリズだが、この夏からはダークトーンのヘアカラーにイメチェン。さらに最新ショットでは肩に付くミディアムヘアをゆるくウェーブさせたヘアスタイルを披露し、新鮮な印象を放っている。

最新投稿は、リズが韓国MBCのバラエティ番組『遊ぶなら何する？』に出演した際の舞台裏ショット。リズはピンクのマイクを手に、セットの裏でかわいらしくポーズをとっている。ブルーカラーのアイシャドウでレトロなムードを醸し出しており、4、5枚目では本番で着用した純白のミニドレス姿も披露した。

SNSでは「黒ミディアムかわいすぎるよ！」「巻き髪セミロングだと爆モテ猫目美女」「可愛すぎて声出た」「天使！」「なんでも似合うね」「セミロング似合ってる」「ハイトーンも黒髪も似合って凄い」など、熱い反響を呼んでいる。

■「楽しい思い出♫」IVE『それスノ』出演時のオフショット公開！

なおIVEは6人そろって、9月26日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系列）の企画「完コピダンスバトル」に出演して話題に。グループの日本公式Xでは、収録時のオフショットが公開されている。

REI（レイ）は「優しい先輩方のお陰で楽しみながらバトルできました」、LEESEO（イソ）は「踊るのって、いつも楽しいんだよね～♡」と綴り、GAEUL（ガウル）は「楽しい思い出♫」と、楽屋で日本のお菓子に囲まれた写真をアップした。