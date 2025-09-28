¡Ú¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡ÛºÇ¤â¡ÈÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÉÀ±ºÂ¤Ï¡©¡Ô2025½©ÂÀ¤êÃí°Õ¡Õ12À±ºÂ¥é¥ó¥¥ó¥°
²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè£±Ëü¿Í°Ê¾å¤ò´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤»Õ¡¦ºéÎÉ¡Ê¤µ¤é¡Ë¤µ¤ó¤Ë12À±ºÂÊÌ¤Ë¡Ô2025½©ÂÀ¤ê¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤À±ºÂ¡Õ¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
🌼¡Ú¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡ÛÎø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸å²¡¤·¡£12À±ºÂÊÌ¡Ô2025Ç¯10·î¤ÎÎø°¦±¿UP¥Ø¥¢¡Õ
Âè£±°Ì¡¡»³ÍÓºÂ
¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼è¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ·¿ÈÔ²ó¤Î¤¿¤á¤Ë·ë¹½¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Î·×»»¤â±¿Æ°¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¿©¤Ù¤¿Ê¬¤À¤±ÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè£³°Ì¡¡²´ÍÓºÂ
¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤É¤³¤Ë¸þ¤±¤ë¤¬¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Î¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¤âÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¡¢¿©¤ÙÊª¤ÇÂÎ¤Ë¤ªÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ðËÜÅª¤Ë¾µÇ§Íßµá¤òÍÞ¤¨¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤»þ¤Ç¤¹¡£
Âè£´°Ì¡¡²´µíºÂ
±¿Æ°ÉÔÂ¤«¤éÍè¤ëìÔÆù¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤Æâ¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Äø¤Ë¤ÏÂÀ¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè£µ°Ì¡¡ÁÐ»ÒºÂ
¤½¤â¤½¤âÂÀ¤ë¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í°Ê³°¤Ï¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¿©Íß¤â¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·ÂÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÂÀ¤ê¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè£¶°Ì¡¡¿åÉÓºÂ
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤ÉÂÀ¤ë¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤¬¼è¤ì¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤âÇ³¾Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÐ¿ÍÌÌ¤Ç±¢¼¾¤Ê¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ÈÂÀ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè£·°Ì¡¡Å·ÇéºÂ
¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁé¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿©Íß¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤ß¤³¤È¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤òÌÂ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ·¿¤Î°Ý»ý¤âÊý¸þÀ¤òÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£¸°Ì¡¡²µ½÷ºÂ
Ë»¤·¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¹¥¤ß¤ò´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂÀ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè£¹°Ì¡¡³ªºÂ
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÊ¬ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÎÍýÁÛ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²ÝÂê¤È¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè10°Ì¡¡»â»ÒºÂ
¼þ°Ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¼«Ê¬¤¬ÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÂÀ¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢ÂÐ¿ÍÌÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
Âè11°Ì¡¡ê¸ºÂ
¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÎ·¿¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤Ê¤É¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè12°Ì¡¡µûºÂ
Æ±À¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ëý¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤ò´èÄ¥¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤ÉÎø°¦Áê¼ê¤Ë·ù¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢Áé¤»¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¹ÔÆ°¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤¤¤¯¤é¿©¤ÙÊª¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¿©¤Ù²á¤®°û¤ß²á¤®¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾ï¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ãÀê¤¤¡§ºéÎÉ¡Ê¤µ¤é¡Ë¡ä