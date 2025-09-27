「逸材」「ジダンやブスケツ」「欧州に見つかってしまう」浦和16歳MFのプレー集に称賛集まる
三菱重工浦和レッズレディースに所属するMF平川陽菜の16歳とは思えないプレー集が話題となっている。
平川は今年2月に浦和ユースから飛び級でトップチームに昇格。8月にはWEリーグ初得点を記録した。中盤の底で巧みなゲームコントロールを見せ、日に日に存在感を高めている。
WEリーグは26日に公式X(旧ツイッター/@WE_League_JP)を更新し、「まるでグスタフソン!? 浦和の新星 #平川陽菜 タッチ集 繊細なボールタッチと広い視野で浦和の攻撃を組み立てる平川選手のプレーをピックアップ!」と、YouTube公式チャンネルの動画を紹介した。
ファンからは「うますぎる!」「大大大注目選手!」「マジで浦和の宝」「16歳でこの落ち着きぶりはちょっとすごい」「巧いだけでなく体も強いし文句のつけようがない逸材」「すぐに欧州のスカウト勢に見つかってしまいそう」「数年後代表に入るのは間違いない」と絶賛の声が殺到している。
また、「ヒナタフソン」「冗談抜きでグスタフソンにしか見えない」と、浦和の男子チームで活躍するアンカーに重ねる声がある一方で、「プレーの華麗さや懐の深さ、姿勢の良さはジダンやブスケツのようにも見えました」「ボールの受け方とか運び方に伊藤敦樹みを感じるのは俺だけか?」「クロースにもなれそう」「ネクスト塩越と思った」「でかい長谷川唯って感じもする」などの意見も寄せられ、期待の大きさをうかがわせた。
